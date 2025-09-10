Живлення Apple iPhone 17: місткість акумуляторів, батарея MagSafe для Air та її сумісність з рештою лінійки

MagSafe Battery для iPhone Air та ємності батарей у лінійці iPhone 17

Після презентації лінійки Apple iPhone 17 почали з’являтися додаткові відомості про нові смартфони, які не були прямо озвучені під час заходу. Ми вже розповідали про відмінності між процесорами A19 та A19 Pro, а тепер мова піде про акумулятори, автономність та заряджання.

Місткості батарей iPhone 17

Apple підтвердила місткості батарей у моделях iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Згідно з вимогами ЄС, Apple публікує енергетичні ярлики на сторінках своїх продуктів, тож офіційні дані виглядають так:

iPhone 17 — 3 692 мА·год (+3,7% порівняно з iPhone 16)

iPhone Air — 3 149 мА·год

iPhone 17 Pro — 4 252 мА·год (+18,7% порівняно з iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max — 5 088 мА·год (+8,6% порівняно з iPhone 16 Pro Max)

Ці показники збігаються з інформацією з регуляторної бази даних, опублікованою кілька днів тому. Проте залишається неясним, чи йдеться про моделі з фізичним SIM-лотком чи тільки eSIM-версії.

Apple зазначає, що eSIM-версії нових iPhone мають трохи більші батареї, адже вільний простір після видалення фізичного SIM-лотка можна використати для акумулятора.

У ЄС iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max зберегли слот для SIM-картки, тож логічно вважати, що наведені значення стосуються саме цих моделей. Але регуляторна база вказувала, що це можуть бути місткості для eSIM-варіантів. Тому питання поки відкрите.

Що стосується iPhone Air, він пропонується лише з eSIM у всьому світі, тому його місткість буде однаковою для будь-якої країни чи регіону.

Для порівняння, у серії iPhone 16 батареї мали такі параметри:

iPhone 16 — 3 561 мА·год

iPhone 16 Plus — 4 674 мА·год

iPhone 16 Pro — 3 582 мА·год

iPhone 16 Pro Max — 4 685 мА·год

MagSafe Battery для iPhone Air

Як і очікувалось, Apple повернула свій MagSafe Battery, але працює він лише з новим iPhone Air. Водночас компанія наголошує, що цей аксесуар має ще одну корисну функцію.

Новий MagSafe Battery для iPhone Air здатен продовжити час роботи смартфона на 65%, що, за словами Apple, забезпечує довший час автономної роботи, ніж у будь-якої іншої моделі iPhone.

Раніше Apple зняла з продажу оригінальний MagSafe Battery після переходу iPhone з Lightning на USB-C. Перше покоління батареї заряджалося через Lightning, і тоді компанія фактично віддала ринок MagSafe-акумуляторів із USB-C стороннім виробникам.

Попри те, що батарея самого iPhone Air відповідає рівню iPhone 16 Pro, його надзвичайно тонкий корпус не стає занадто товстим або важким навіть із під’єднаним MagSafe Battery.

Чому ж MagSafe Battery для iPhone Air не працює з іншими iPhone? Найочевидніше пояснення — форма. Він підходить лише до корпусу iPhone Air. Виступи камер у iPhone 17 та iPhone 17 Pro роблять аксесуар фізично несумісним.

Але Apple підкреслює: MagSafe Battery для iPhone Air може заряджати не тільки цей смартфон. Причина в тому, що аксесуар має порт USB-C і може працювати як зовнішній акумулятор для будь-якого пристрою з USB-C. Його місткості достатньо насамперед для невеликих аксесуарів із USB-C, проте технічно він здатен підживлювати будь-який пристрій, що підтримує зарядку через USB-C-кабель.

Ціна MagSafe Battery для iPhone Air становить $99. Це не найдоступніший варіант, якщо потрібен універсальний зовнішній акумулятор. Але якщо ви купуєте саме iPhone Air, тоді цей аксесуар стане зручним доповненням і при нагоді може допомогти зарядити інші ґаджети.

Швидкість зарядки iPhone Air

Також стало відомо, що iPhone Air підтримує MagSafe-зарядку потужністю до 20 Вт. Про це свідчать технічні характеристики Apple. Це на 5 Вт менше, ніж у решти моделей iPhone 17 та iPhone 16, які працюють із новими MagSafe-адаптерами потужністю 25 Вт. Так само iPhone Air обмежений швидкістю 20 Вт у стандарті Qi2, тоді як інші моделі підтримують 25 Вт із Qi2.2.

Щоб отримати швидку бездротову зарядку, для iPhone Air потрібно мати MagSafe-зарядку з адаптером потужністю не менше 30 Вт. А при заряджанні через USB-C достатньо 20 Вт для швидкого поповнення енергії. У цьому режимі смартфон отримує 50% заряду за 30 хвилин.

З MagSafe Battery для iPhone Air бездротова потужність обмежується 12 Вт, якщо аксесуар використовується самостійно. Але при підключенні до розетки він може працювати у режимі “наскрізної” зарядки й передавати енергію одночасно на телефон.

iPhone Air має найменший акумулятор серед лінійки iPhone 17. Це може пояснювати нижчу швидкість зарядки. Apple також застосувала у ньому технологію батареї з високою щільністю, і це, ймовірно, теж вплинуло на обмеження.

Джерело: 9to5mac, macrumors 1, 2