PayPal звільняє 2500 працівників — за тиждень після анонсу «‎нової глави» від гендиректора

Платіжна компанія приєднується до рядів підприємств, які оголосили про скорочення цього січня.

Згідно із заявою гендиректора Алекса Кріса, звільнення охоплять 9% персоналу — близько 2500 робочих місць. Торік у січні PayPal скоротила 2000 працівників.

«Ми формуємо розмір бізнесу, який дозволить нам рухатися зі швидкістю, необхідною для надання послуг нашим клієнтам і стимулювання прибуткового зростання», — написав Кріс у службовій записці. «Водночас ми і да інвестуватимемо у сфери, які, на нашу думку, створять і прискорять зростання».

За словами Кріса, компанія реалізує поточні скорочення через звільнення нинішніх працівників і скасування відкритих та запланованих вакансій на 2024 рік. За останній рік акції PayPal впали більш ніж на 20%.

Як зазначає Business Insider, Кріс керував фінансовою компанією Intuit і був призначений президентом і генеральним директором PayPal у вересні 2023 року. Минулого тижня, у своєму першому великому оголошенні, він оприлюднив плани щодо запуску серії інструментів із використанням ШІ, призначених для «революціонізації комерції».

Ці продукти включають «розумні квитанції», які використовуватимуть штучний інтелект для надсилання персоналізованих рекомендацій клієнтам у їхніх електронних квитанціях. Кріс описав ШІ-продукти як частину «нової глави» для PayPal.