Google витратила мільярди на звільнення людей — $700 млн лише у січні 2024-го

Цього місяця компанія анонсувала скорочення у підрозділах реклами, апаратного забезпечення, пошуку, покупок, карт, політики, основних інженерів і команд YouTube.

Згодом генеральний директор Google Сундар Пічаї у внутрішньому листі попередив працівників що звільнення триватимуть до кінця 2024 року.

Як повідомляє The Verge, посилаючись на квартальний звіт компанії, на вихідні виплати та інші витрати під час звільнення 12 000 людей у 2023-му Google витратила $2,1 млрд, а за перший місяць 2024-го — $700 млн (скорочено приблизно 1000 людей).

Попри звільнення Google завершила 2023-й фінансовий рік зі зростанням у більшій кількості основних бізнес-напрямків (стійке зростання цифрової реклами та хмарних обчислень Пічаї пояснив інвестиціями Google у генеративний ШІ).

У четвертому кварталі дохід компанії склав $86 млрд — на 13% більше, ніж у відповідний період торік. Пошуковий бізнес приніс $48 млрд — на 13% більше, ніж торік; сервіси та пристрої за передплатою — $10 млрд (головним чином завдяки підпискам на YouTube Premium і Music, YouTube TV і Google One); а от рекламний дохід — $9,2 млрд (на 15% більше, ніж торік).

Під час розмови з інвесторами Пічаї назвав 2024 рік «ерою Gemini» — нової мовної моделі компанії, яка, як очікується, працюватиме в усіх основних продуктах Google.

«Gemini — це перша реалізація бачення, яке ми мали, коли створювали Google DeepMind, об’єднавши дві дослідницькі групи світового рівня», — сказав Пічаї. «Незабаром з’явиться Gemini Ultra. Команда вже працює над наступною версією та запроваджує її в наші продукти, починаючи з Пошуку».

Нині Google — третій за величиною постачальник хмарних технологій у світі, який поступається лише Microsoft Azure й AWS. Однак хмарний підрозділ набрав обертів торік — Google Cloud заробила $9,19 млрд (зростання на 25,6% порівняно з минулим роком).

Зважаючи на такі результати, звільнення обійшлись компанії у «‎копійки», але компанія додатково витратилась на закриття офісних приміщень — $1,8 млрд за весь 2023 рік.