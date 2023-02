Педро Паскаль зіграв Маріо у пародійному трейлері неіснуючого серіалу HBO Mario Kart

У гумористичному псевдотрейлері серіалу HBO Mario Kart на ютуб-каналі Saturday Night Live Педро Паскаль у ролі водопровідника Маріо виконує відповідальне доручення відвезти принцесу Піч на Райдужну дорогу. Натяк цілком прозорий, але для тих, хто не знає, скажемо, що ролик пародіює серіал The Last of Us. «Трейлер» триває приблизно три хвилини, у ньому беруть участь такі відомі персонажі ігор про Маріо, як Баузер, Йоші, Тоад та Луїджі.

У всесвіті «трейлера» (якщо так можна сказати) минуло 10 років з того часу, як впало Грибне королівство. Маріо у виконанні Паскаля, який знайомиться з глядачем культовою фразою «це я, Маріо», просять відвезти принцесу Піч на Райдужну дорогу у спробі врятувати людство, давши йому для цього карт.

Героям доводиться боротися з лиходіями з ігор – на щастя, у них є дробовики та деякі бонуси. Коли Маріо відкушує від мухомора, принцеса Піч запитує його, чому він їсть отруту: «Це змушує мене почуватися великим, добре?! Мені треба почуватися великим, бо там Баузер, і він головний поганий хлопець». Зазначається, що до створення відео причетні «майстри-оповідачі, які стоять за Mario Kart 1-8» – франшиза відрізняється продуманим сюжетом.

Ролик містить безліч пасхалок, розкривати які немає сенсу – краще насолодитися його переглядом:

Зазначимо, що «трейлер» зроблений дуже якісно: він динамічний, захопливий та кумедний, наповнений опрацьованими кадрами та деякими спецефектами. Педро Паскаль – мабуть, найкращий кандидат на роль Маріо, подібний фільм за його участю можна було б дивитися із задоволенням.

