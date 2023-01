На HBO Max стартував серіал The Last of Us з Педро Паскалем та Беллою Рамзі — він вже отримав найвищу оцінку на Rotten Tomatoes

The Last of Us — телевізійна адаптація популярної постапокаліптичної відеогри — дебютувала в неділю, 15 січня, ексклюзивно на HBO Max.

Дія серіалу HBO відбувається через 20 років після того, як інфекція грибка кордицепсу перетворила людей на зомбі. Зірка “Мандалорця” Педро Паскаль грає контрабандиста Джоела, якому доручено переправити 14-річну Еллі (Белла Рамзі з “Гри престолів”) до дослідницького центру. Дівчина єдина, хто має імунітет до вірусу, тож може сприяти створенню ліків проти інфекції, яка знищила більшу частину людства.

Адаптацією The Last of Us займався режисер Крейг Мейзін (“Чорнобиль”) у співпраці з творцем гри Naughty Dog, сценаристом Нілом Дракманном. Раніше вони повідомляли, що у серіалі буде значно менше насильства та жорстокості, ніж в грі, а також вже натякнули The Hollywood Reporter на другий сезон.

У серіалі також знімаються Мюррей Бартлетт, Ламар Джонсон, Габріель Луна, Мелані Лінскі, Нік Офферман, Ніко Паркер, Джеффрі Пірс, Сторм Рейд, Анна Торв, Кейвон Вудард та інші.

Перша серія The Last of Us дебютувала в неділю, 15 січня, на стримінговому сервісі HBO Max. Перший сезон охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня.

Ellie’s journey begins now. The first episode of #TheLastOfUs is streaming now on @HBOMax. pic.twitter.com/gDnFsfIXL8

— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 16, 2023