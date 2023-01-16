На HBO Max стартував серіал The Last of Us з Педро Паскалем та Беллою Рамзі — він вже отримав найвищу оцінку на Rotten Tomatoes

The Last of Us — телевізійна адаптація популярної постапокаліптичної відеогри — дебютувала в неділю, 15 січня, ексклюзивно на HBO Max.

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Дія серіалу HBO відбувається через 20 років після того, як інфекція грибка кордицепсу перетворила людей на зомбі. Зірка “Мандалорця” Педро Паскаль грає контрабандиста Джоела, якому доручено переправити 14-річну Еллі (Белла Рамзі з “Гри престолів”) до дослідницького центру. Дівчина єдина, хто має імунітет до вірусу, тож може сприяти створенню ліків проти інфекції, яка знищила більшу частину людства.

Адаптацією The Last of Us займався режисер Крейг Мейзін (“Чорнобиль”) у співпраці з творцем гри Naughty Dog, сценаристом Нілом Дракманном. Раніше вони повідомляли, що у серіалі буде значно менше насильства та жорстокості, ніж в грі, а також вже натякнули The Hollywood Reporter на другий сезон.

У серіалі також знімаються Мюррей Бартлетт, Ламар Джонсон, Габріель Луна, Мелані Лінскі, Нік Офферман, Ніко Паркер, Джеффрі Пірс, Сторм Рейд, Анна Торв, Кейвон Вудард та інші.

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Перша серія The Last of Us дебютувала в неділю, 15 січня, на стримінговому сервісі HBO Max. Перший сезон охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня.

Ellie’s journey begins now. The first episode of #TheLastOfUs is streaming now on @HBOMax. pic.twitter.com/gDnFsfIXL8 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 16, 2023

Свої перші рецензії вже опублікували іноземні видання, і усі вони, здебільшого позитивні. В огляді Empire пишуть, що The Last of Us — “безсумнівно, найкраща адаптація відеогри, з коли-небудь створених”, а Variety називає серіал “зворушливою сагою про зомбі”, зазначаючи, що шоу може стати “одним із найкращих на телебаченні”.

Поки невідомо, де можна подивитися The Last of Us в Україні офіційно, оскільки HBO Max поки що не доступний у нашій країні. Раніше українські сервіси Oll.TV та Megogo співпрацювали з ліцензіатами, які мають права на контент HBO — ним був російський сервіс Amediateka.

На новий серіал HBO надихнула гра The Last of Us, яка вперше була випущена для PlayStation у 2013 році. Рімейк The Last of Us: Part I вийшов у вересні минулого року для PS5. Дата виходу для ПК на Steam — 3 березня.