Педро Паскаль зіграє у сиквелі історичного бойовика Рідлі Скотта «‎Гладіатор»

В очікуванні знімань другого сезону «‎The Last Of Us» Педро Паскаль займатиметься іншим великим проєктом – джерела Deadline повідомляють, що актор веде перемовини про участь у поки безіменному продовженні історичного драматичного бойовика Рідлі Скотта «‎Гладіатор».

Курс Python Developer. Python-розробник з нуля за 6 місяців А так можна було? Так!

Актор приєднається до Пола Мескаля, який зіграє Луція, а також Баррі Кіогана, Джозефа Квінна, Конні Нільсен і Дензела Вашингтона.

«‎Гладіатор», який дебютував у 2000 році, заробив понад $460 млн у світовому прокаті та отримав 12 номінацій на «Оскар‎», отримавши 5 статуеток, включно зі званням «‎Найкращий фільм». Роль Максимуса, римського полководця, який став гладіатором, змінила кар’єру Рассела Кроу – допомогла здобути «Оскар‎» за найкращу чоловічу роль і перемістила його на вершину списку кращих акторів. Тож після торішнього анонсу продовження чимало акторів воліли отримати роль у «‎Гладіаторі 2».

Рідлі Скотт знову сяде у режисерське крісло та виступить продюсером сиквелу у співпраці з Майклом Пруссом, Даґом Віком і Люсі Фішер. Сценарист проєкту – Девід Скарпа. Також з оригінального фільму повернулися Джон Метісон (оператор-постановник), Артур Макс (художник-постановник) і Джанті Єйтс (художник по костюмах).

Студія Paramount Pictures призначила дату виходу фільму на 22 листопада 2024 року.

Перший фільм був спільним виробництвом Universal і DreamWorks, і хоча остання не братиме участі в продовженні, Universal може знову стати партнером, коли проєкт буде готовий.

Педро Паскаль зіграв принца Оберіна Мартела в «Грі престолів‎» та Діна Джаріна в «Мандалорці‎», але надзвичайну популярність здобув після появи в ролі Джоела в серіальній адаптації гри «‎The Last Of Us» від HBO. Незабаром актора можна буде побачити в короткометражному фільмі Педро Альмодовара «Дивний спосіб життя», де він зіграв головну роль у компанії з Ітаном Гоуком. Прем’єра фільму відбудеться на Каннському кінофестивалі, а восени він буде розповсюджений в кінотеатрах Sony Pictures Classics. Крім того, Паскаль знявся у фільмі Ітана Коена «Drive-Away Dolls», який вийде у вересні, та драмі Анни Боден «Freaky Tales», яка, ймовірно, вийде цього року.

Роль Паскаля в історичному сиквелі Рідлі Скотта поки невідома – хоча гладіатором його важко уявити після останнього образу, який він обрав для заходу Met Gala. Можливо, такий нестандартний стиль — це спосіб підігріти інтерес до своєї персони у перервах між виходами кіноробіт (і він доволі успішний, судячи з коментарів).