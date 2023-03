Другий сезон The Last of Us — все, що відомо про продовження серіалу HBO (актори, сюжет, дата виходу)

Серіал з гри The Last of Us Part I від початку трансляції отримав велику популярність. Практично відразу стало відомо, що шоу продовжено на другий сезон – який, напевно, стане екранізацією The Last of Us Part II. Актори та режисери серіалу пролили трохи світла на його розробку.

Акторський склад

Хоча у другій грі Еллі на п’ять років старша, Белла Рамзі продовжить грати її роль – зараз акторці якраз 19 років. Під час пресконференція режисер, продюсер і сценарист серіалу Крейг Мейзін пожартував про те, що Белла зараз перебуває в «експериментальному процесі» підготовки до ролі дорослішої Еллі, який полягає у «викурюванні шести пачок цигарок на день на дієті з нерозбавленого віскі та зіпсованої яловичини».

«Ми знаємо, що збираємося робити з погляду костюма, гриму та зачіски, але, що важливіше, ми також знаємо дух актора», — продовжив Мейзін. – Це буде шоу, яке Ніл і я хочемо зробити, і ми робимо його з Беллою. Єдиний варіант, який дозволить нам задуматися про заміну Белли – якщо вони скажуть: «Я не хочу більше працювати з вами, хлопці».

Оскільки The Last of Us Part II здебільшого фокусується на Еллі, її партнерці Діні та новому персонажі, на ім’я Еббі Андерсон, малоймовірно, що Педро Паскаль отримає у другому сезоні значну роль. Можливо, він все ж таки з’явиться в першому епізоді та спогадах.

«Я знаю, що відбудеться в другій грі, і я нервуюся через можливу відсутність Педро якийсь час. Це буде дуже сумно», — каже Рамзі.

Фанати франшизи вже почали міркувати про роль Еббі. Багато хто припускає, що персонажа може зіграти Шеннон Беррі з The Wilds – Мейзін і Дракманн нещодавно підписалися на неї в Instagram.

Сюжет

Оскільки перший сезон отримав той же фінал, що й відеогра, можна з упевненістю сказати, що другий розвиватиметься відповідно до наступної гри. Цю інформацію вже підтвердили Крейг Мейзін та Ніл Дракманн. Мейзін додав, що хоча вони не вважають, що шоу отримає велику кількість сезонів, події Part II можуть зайняти більше одного.

«Ми дуже обережно говоримо про другу частину, але дія The Last of Us Part II відбувається через кілька років після історії оригінальної гри. Обсяг історії, що залишилася, вимагатиме більше часу для оповідання», — зауважив Мейзін. «Пам’ятаю, на самому початку я запитав Крейга та HBO: «Скільки має бути серій цього сезону?» І відповідь була: «Стільки, скільки вимагає історія, і не більше». І так само ми підходимо і до майбутніх сезонів», — Ніл Дракманн.

Коли вийде другий сезон

Педро Паскаль розповів Collider, Що ймовірно новий сезон The Last of Us Part почнуть знімати цього року. Таким чином, його вихід на екрани може відбутися у 2024-2025 роках.

