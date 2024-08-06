«Перепустка 2.0» від Міноборони: в Україні створюють нову систему контролю за авто

Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає створення нових та удосконалення поточних інформаційно-комунікаційних систем для Міноборони.

Згідно з планами, викладеними у Пріоритетних напрямках цифрової трансформації України на 2024-2026 роки, які переглянуло видання Судово-юридична газета, передбачено зокрема створення системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» — поки без подробиць. Серед інших планів:

Створення інформаційно- комунікаційної системи управління електронною чергою в ТЦК.

Модернізація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів — зокрема запуск цифрового інструменту, який забезпечить надання електронних послуг та сервісів (наприклад, подання в електронному вигляді заяви на отримання статусу УБД).

Модернізація інформаційно-комунікаційної системи розпізнавання об’єктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Створення інформаційно- комунікаційної системи з ведення обліку правопорушень у Збройних Силах.

Створення інформаційно-комунікаційної системи «Орнамент», призначеної для забезпечення електронної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Міноборони та інших державних органів.

Створення інформаційно-комунікаційної системи «Брама», призначеної для забезпечення ідентифікації та автентифікації користувачів в інформаційно- комунікаційних системах, власником яких є Міноборони.

Модернізація інформаційно-комунікаційної системи програмного продукту «Коровай»

Плани цифрової трансформації включають й запуск системи для обліку місць тимчасового проживання ВПО; модернізацію Єдиного державного демографічного реєстру та Національної системи біометричної верифікації тощо. ЦВК тим часом доручили створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, яка автоматизує виборчі процедури під час проведення виборів.