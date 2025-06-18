Роберт Дауні-молодший підтримав серіал «Залізне серце»: «Не можу бути щасливішим»

Домінік Торн у ролі Рірі Вільямс «Залізне серце» та Роберт Дауні-молодший у ролі «Заліної людини»

Роберт Дауні-молодший публічно підтримав серіал Marvel «Залізне серце» про «жіночу версію» Старка. Він назвав Рірі Вільямс (Домінік Торн) причиною для гордості.

Під час інтерв’ю Торн і її колеги Ентоні Рамоса в етері «Доброго ранку, Америка» показали відеозвернення «Залізної людини». У відео Роберт Дауні-молодший сказав, що «не може бути щасливішим» від того, що побачив Домінік Торн виконавицею головної ролі.

«Міс Торн, я не можу бути щасливішим, ніж бачити, як ви оживляєте Рірі Вільямс», — сказав він.

Водночас актор не втримався від жартів про персонажа Ентоні Рамоса — Паркера Роббінса, відомого як Капюшон.

«Але Капюшон мене нервує. Капюшон зелений? Будь ласка, скажіть мені, що містер Рамос не замінить мене в ролі Доктора Дума через Паркера Роббінса?», — пожартував він, маючи на увазі спільну рису обох персонажів — носіння капюшонів.

На завершення Дауні склав пальцями серце і промовив: «Залізна людина любить Залізне серце». Торн відповіла йом, що : «Залізне серце теж любить Залізну людину».

Robert Downey Jr. sends a message to ‘IRONHEART’ stars Dominique Thorne and Anthony Ramos. “Iron Man loves Ironheart.”pic.twitter.com/JMNgJPK5e7 — MCU Film News (@MCUFilmNews) June 17, 2025

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Пізніше вона поділилася подробицями першої розмови з актором, що відбулася після завершення знімання серіалу в Чикаго. Роберт Дауні-молодший подзвонив їй після завершення знімань серіалу, передав їй «два великі пальці вгору» та зізнався, що вболіває за її героїню.

Зазначимо, що серіал «Залізне серце» розповідає про подальші пригоди Рірі Вільямс після подій «Чорної пантери: Ваканда назавжди». У центрі історії — геніальна студентка з Чикаго, яка створює власний бронекостюм, здатний конкурувати з технологіями Тоні Старка. Разом із Торн у серіалі зіграють Ентоні Рамос, Лірік Росс, Ріган Алія, Алден Еренрайх і Джим Реш. Саша Барон Коен виконає поки що нерозкриту роль.

Премʼєра запланована на 24 червня на Disney+, саме тоді серіал офіційно завершить п’яту фазу кіновсесвіту Marvel. А вже в липні стартує шоста фаза — з фільму «Фантастична четвірка».

Джерело: Games Radar