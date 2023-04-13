Новини Софт 13.04.2023 о 09:59

Max — «новий» стримінг WB Discovery, що об’єднав HBO Max та Discovery+

Вадим Карпусь

Автор новин

Як і очікувалося, медіа-мегакорпорація Warner Bros. Discovery анонсувала новий стрімінговий сервіс, який об’єднає програми HBO Max та Discovery+ у рамках єдиної підписки. «Новий» сервіс Max буде запущений 23 травня в США.

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HBO і Discovery після нещодавнього злиття потрапили під один дах, але пропонують два стрімінгові сервіси з різним стилем контенту. Сервіс HBO Max об’єднав престижні драми кабельної мережі HBO із великою бібліотекою Warner Bros. Тим часом Discovery+ пропонував переважно серіали з таких мереж, як HGTV, Discovery Channel, TLC та Food Network.

Новий стрімінговий сервіс Max об’єднає все це під одним дахом із трьома тарифними планами підписки:

  • Max Ad-Lite запропонує 2 одночасні потоки, роздільну здатність 1080p і об’ємний звук 5.1 при певній кількості реклами за ціною $9,99 на місяць або $99,99 на рік;
  • Max Ad Free забезпечить доступ до всього перерахованого вище і додатково запропонує 30 завантажень для перегляду офлайн. І тут уже не буде реклами. Цей тариф коштуватиме $15,99 на місяць або $149,99 на рік;
  • Max Ultimate Ad Free запропонує вже 4 одночасні потоки, підтримку роздільної здатності 4K, аудіоформату до Dolby Atmos, а кількість завантажень збільшено до 100. Вартість цього тарифи заявлена на рівні $19,99 на місяць або $199,99 на рік.

Хоча підтримка Dolby Atmos та 4K буде доступна не для всього контенту бібліотеки.

Max — «новый» стриминг WB Discovery, объединивший HBO Max и Discovery+

Щоб залучити користувачів до сервісу Max, Warner Bros. має намір розвивати найуспішніші нинішні проєкти та запускати нові. Так, планується створити перший серіал про Гаррі Поттера – по сезону на кожну з 7 книг Роулінг. Окрім вже популярного спін-офу «Гри престолів» «Дому Дракона», Warner Bros. Discovery анонсувала ще один приквел під назвою «Лицар семи королівств». І це навіть не єдиний новий приквел «Гри престолів», над яким ведуться роботи для Max.

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Max запрацює у США 23 травня, у країнах Латинської Америки – пізніше цього року. Деякі країни Європи та Азії отримають доступ до Max у 2024 році.

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Джерело: arstechnica


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