Max — «новий» стримінг WB Discovery, що об’єднав HBO Max та Discovery+

Як і очікувалося, медіа-мегакорпорація Warner Bros. Discovery анонсувала новий стрімінговий сервіс, який об’єднає програми HBO Max та Discovery+ у рамках єдиної підписки. «Новий» сервіс Max буде запущений 23 травня в США.

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HBO і Discovery після нещодавнього злиття потрапили під один дах, але пропонують два стрімінгові сервіси з різним стилем контенту. Сервіс HBO Max об’єднав престижні драми кабельної мережі HBO із великою бібліотекою Warner Bros. Тим часом Discovery+ пропонував переважно серіали з таких мереж, як HGTV, Discovery Channel, TLC та Food Network.

Новий стрімінговий сервіс Max об’єднає все це під одним дахом із трьома тарифними планами підписки:

Max Ad-Lite запропонує 2 одночасні потоки, роздільну здатність 1080p і об’ємний звук 5.1 при певній кількості реклами за ціною $9,99 на місяць або $99,99 на рік;

запропонує 2 одночасні потоки, роздільну здатність 1080p і об’ємний звук 5.1 при певній кількості реклами за ціною $9,99 на місяць або $99,99 на рік; Max Ad Free забезпечить доступ до всього перерахованого вище і додатково запропонує 30 завантажень для перегляду офлайн. І тут уже не буде реклами. Цей тариф коштуватиме $15,99 на місяць або $149,99 на рік;

забезпечить доступ до всього перерахованого вище і додатково запропонує 30 завантажень для перегляду офлайн. І тут уже не буде реклами. Цей тариф коштуватиме $15,99 на місяць або $149,99 на рік; Max Ultimate Ad Free запропонує вже 4 одночасні потоки, підтримку роздільної здатності 4K, аудіоформату до Dolby Atmos, а кількість завантажень збільшено до 100. Вартість цього тарифи заявлена на рівні $19,99 на місяць або $199,99 на рік.

Хоча підтримка Dolby Atmos та 4K буде доступна не для всього контенту бібліотеки.

Щоб залучити користувачів до сервісу Max, Warner Bros. має намір розвивати найуспішніші нинішні проєкти та запускати нові. Так, планується створити перший серіал про Гаррі Поттера – по сезону на кожну з 7 книг Роулінг. Окрім вже популярного спін-офу «Гри престолів» «Дому Дракона», Warner Bros. Discovery анонсувала ще один приквел під назвою «Лицар семи королівств». І це навіть не єдиний новий приквел «Гри престолів», над яким ведуться роботи для Max.

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Max запрацює у США 23 травня, у країнах Латинської Америки – пізніше цього року. Деякі країни Європи та Азії отримають доступ до Max у 2024 році.

Джерело: arstechnica