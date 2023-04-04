Warner Bros. планує створити новий серіал про Гаррі Поттера – по сезону на кожну з 7 книг Роулінг

Warner Bros. близька до укладання угоди щодо створення нового серіалу, що базується на франшизі Гаррі Поттері. Про це повідомляють двоє обізнаних джерел.

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Кожен сезон серіалу буде заснований на одній із семи книг Дж. К. Роулінг. Компанія сподівається, що серіал стане наріжним каменем нової потокової стратегії, про яку буде оголошено наступного тижня. Генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав та голова HBO Кейсі Блойс працювали над тим, щоб переконати Роулінг зняти новий серіал, але угоду ще не завершено.

Раніше Warner Bros. перетворила кожну із семи книг на хітовий фільм, а кульмінацією історії став двосерійний фільм, заснований на останній частині. Як очікується, серіал дозволить сценаристам глибше поринути у світ книг Роулінг, багато з яких перевищують 500 сторінок.

Як повідомляють джерела, автор книг братиме участь у створенні серіалу, щоб гарантувати, що він залишиться вірним її оригінальному матеріалу та задуму. Але Роулінг не займатиметься щоденними завданнями або виступати як основний творець.

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Що стосується нової стрімінгової стратегії Warner Bros., її ключем стане наявність нового контенту, особливо фільмів та серіалів, що ґрунтуються на історіях та персонажах, яких глядачі вже знають. У Warner Bros. є багата бібліотека, яка включає чарівний світ Роулінг, «Володаря кілець» та лігу супергероїв, до якої входять Бетмен, Супермен та Чудо-жінка. Заслав вважає, що краще інвестувати в меншу кількість фільмів та серіалів, але вони мають бути вищого рівня.

Джерело: bloomberg