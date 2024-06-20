«Персерверанс» відшукав на Марсі таємничі «попкорн-скелі», які свідчать про потужний потік води у минулому

Марсохід NASA «Персерверанс», який наразі працює в новому регіоні під назвою Bright Angel («Яскравий янгол»), відшукав чергові докази потенційної присутності води в кратері Єзеро у минулому.

«Яскравий янгол» — цікавий з наукового погляду регіон, оскільки, як вважається, є частиною річища водойми, яка колись впадала в кратер Єзеро. Він заповнений нестандартними світлими породами, структура яких натякає на минуле розташування на дні річки, і зараз «Персерверанс» дав вченим змогу роздивитися їх зблизька.

Шлях до регіону був непростим для марсохода, зважаючи на велике поле з валунами — тож оператори були вимушені шукати обхід, що дещо ускладнило місію і подовжило її на кілька тижнів.

«Ми почали проходити через канал наприкінці січня і досягли досить хороших успіхів, але потім валуни стали більшими та численнішими», — сказав Еван Грейзер, заступник керівника стратегічного планування маршруту «Персерверанс» у Лабораторії реактивного руху NASA. «Якщо раніше ми долали в середньому понад сто метрів на марсіанський день, то згодом подолана відстань скоротилася лише до десятків метрів».

Зрештою, коли «Персерверанс» дістався каменів геологи змогли роздивитися їх, аби підтвердити свої припущення — деякі мали дивну нерівну поверхню і світлий колір, через що їх назвали «попкорн-скелями» (така структура, за словами вчених, свідчить про потік води).

Також в регіоні помічено багато хребтів, подібних до мінеральних жил, що натякають на відкладення мінералів на скелях під час транспортування потенційного потоку води.

Далі вчені NASA спробують визначити, які саме мінерали містять скелі за допомогою набору інструментів SuperCam у «Персерверанс». Місія з повернення зразків на Землю також, ймовірно, включатиме і ці результати.

«Персерверанс» потрапив на Марс у лютому 2021 року, приземлившись у кратер Єзеро з метою пошуку ознак стародавнього мікробного життя на планеті та збору зразків марсіанського середовища. Нині марсохід перевозить 17 зразків породи Червоної планети, а їхні дублікати на випадок непередбачуваних ситуацій додатково залишає у спеціальному сховищі, розташованому в регіоні Three Forks. У лютому 2023 марсохід скинув десятку пробірку.

NASA цього року заявило, що шукає альтернативні варіанти з повернення зразків на Землю і запланувало десяток досліджень, участь в яких візьмуть 7 компаній (SpaceX в тому числі). Передбачається, що учасники зможуть удосконалити поточний план чи запропонують кардинально новий.

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Джерело: NASA, ScienceAlert