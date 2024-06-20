Новини Наука та космос 20.06.2024 о 10:34 comment views icon

«Персерверанс» відшукав на Марсі таємничі «попкорн-скелі», які свідчать про потужний потік води у минулому

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Марсохід NASA «Персерверанс», який наразі працює в новому регіоні під назвою Bright Angel («Яскравий янгол»), відшукав чергові докази потенційної присутності води в кратері Єзеро у минулому.

«Яскравий янгол» — цікавий з наукового погляду регіон, оскільки, як вважається, є частиною річища водойми, яка колись впадала в кратер Єзеро. Він заповнений нестандартними світлими породами, структура яких натякає на минуле розташування на дні річки, і зараз «Персерверанс» дав вченим змогу роздивитися їх зблизька.

На зображенні показано шлях марсохода, що веде до Яскравого Ангела. Біла лінія вказує, де «Персерверанс» проходив паралельно каналу долини Неретви, а синя — де він рухався через сам канал.
На зображенні показано шлях марсохода, що веде до Яскравого янгола. Біла лінія вказує, де «Персерверанс» проходив паралельно каналу долини Неретви, а синя — де він рухався через сам канал.

Шлях до регіону був непростим для марсохода, зважаючи на велике поле з валунами — тож оператори були вимушені шукати обхід, що дещо ускладнило місію і подовжило її на кілька тижнів.

«Ми почали проходити через канал наприкінці січня і досягли досить хороших успіхів, але потім валуни стали більшими та численнішими», — сказав Еван Грейзер, заступник керівника стратегічного планування маршруту «Персерверанс» у Лабораторії реактивного руху NASA. «Якщо раніше ми долали в середньому понад сто метрів на марсіанський день, то згодом подолана відстань скоротилася лише до десятків метрів».

Зрештою, коли «Персерверанс» дістався каменів геологи змогли роздивитися їх, аби підтвердити свої припущення — деякі мали дивну нерівну поверхню і світлий колір, через що їх назвали «попкорн-скелями» (така структура, за словами вчених, свідчить про потік води).

Зображення регіону «Яскравий янгол», зняте на камеру «Персерверанс» Navcam 6 червня 2024 року.
Зображення регіону «Яскравий янгол», зняте на камеру «Персерверанс» Navcam 6 червня 2024 року.

Також в регіоні помічено багато хребтів, подібних до мінеральних жил, що натякають на відкладення мінералів на скелях під час транспортування потенційного потоку води.

Те саме каміння-попкорн, зняте на камеру Right Mastcam-Z 10 червня 2024 року.
Те саме каміння-попкорн, зняте на камеру Right Mastcam-Z 10 червня 2024 року.

Далі вчені NASA спробують визначити, які саме мінерали містять скелі за допомогою набору інструментів SuperCam у «Персерверанс». Місія з повернення зразків на Землю також, ймовірно, включатиме і ці результати.

А це вже знімок від марсохода «К'юріосіті», зроблений у 2015 році в регіоні Гарден-Сіті, на якому так само зафіксовані мінеральні жили.
А це вже знімок від марсохода «К’юріосіті», зроблений у 2015 році в регіоні Гарден-Сіті, на якому так само зафіксовані мінеральні жили.

«Персерверанс» потрапив на Марс у лютому 2021 року, приземлившись у кратер Єзеро з метою пошуку ознак стародавнього мікробного життя на планеті та збору зразків марсіанського середовища. Нині марсохід перевозить 17 зразків породи Червоної планети, а їхні дублікати на випадок непередбачуваних ситуацій додатково залишає у спеціальному сховищі, розташованому в регіоні Three Forks. У лютому 2023 марсохід скинув десятку пробірку.

NASA цього року заявило, що шукає альтернативні варіанти з повернення зразків на Землю і запланувало десяток досліджень, участь в яких візьмуть 7 компаній (SpaceX в тому числі). Передбачається, що учасники зможуть удосконалити поточний план чи запропонують кардинально новий.

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Джерело: NASA, ScienceAlert


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