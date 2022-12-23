Марсохід NASA Perseverance “скинув” першу з 10 пробірок зі зразками породи Марса — у майбутньому їх відправлять для дослідження на Землю

З моменту висадки на Марс у лютому 2021 року Perseverance збирає зразки пилу, каменів і навіть повітря Червоної планети. Частину з них марсохід аналізує самостійно, інші — збирає у спеціальні титанові пробірки, щоб у майбутньому відправити їх на Землю.

Місія під назвою Mars Sample Return все ще знаходиться на стадії планування, але очікується, що зразки Perseverance передасть роботизованим посадковим апаратам, які помістять пробірки у спеціальну капсулу до маленької ракети. Після її зльоту на орбіту Марса, капсула переміститься в ще один космічний корабель, який спробує доставити зразки для вивчення вчених на Землю (зокрема й для пошуку ознак життя на Червоній планеті).

Є й резервний план, на випадок того, що з Perseverance щось станеться до прибуття роботів Sample Return. Марсохід скидає пробірки з дублікатами зразків у місце під назвою Three Forks у кратері Єзеро, де у подальшому їх зможуть забрати спеціальні гелікоптери. 21 грудня Perseverance залишив там першу з пробірок зі зразком магматичної породи, яку зібрав 31 січня в регіоні під назвою Південний Сейтах.

Perseverance дістав пробірку, перевірив за допомогою камери CacheCam, а потім відкинув її приблизно на 89 см від себе. Далі камера WATSON, якою обладнана одна з 2-метрових роботизованих рук марсохода, перевірила, чи пробірка впала як треба і не відкотилася.

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Решта дев’ять пробірок закинуть в Three Forks протягом наступних двох місяців.

Місія Mars Sample Return детально візуалізована у цьому відео:

Раніше мікрофон Perseverance вловив звуки “пилового диявола” на Марсі — марсіанської пилової бурі 25 метрів завширшки та 118 метрів заввишки. Їх вже можна послухати на YouTube

Джерело: NASA, New Atlas