Перші огляди Apple AirPods 4: USB-C, «подекуди корисна» ANC та менший час автономної роботи

Доки нові AirPods 4 не потрапили в руки оглядачів нашого видання пропонуємо ознайомитися з першим відгуками іноземних сайтів та блогерів.

В оглядах тестили дві різні версії AirPods 4 — обидві забезпечують однакову якість звуку, містять чип H2 та захищені від пилу та води за стандартом IP54. Базова модель коштує $129, а преміальна — $179 і разом з тим пропонує кілька ключових оновлень, де головною особливістю є активне шумозаглушення (ANC). Докладний огляд видання The Verge можна переглянути за посиланням, тоді як ми надамо нижче підсумкові висновки.

Apple AirPods 4 з ANC ($179)

Характеристики:

Тип Бездротові навушники-вкладиші Вага 4,3 г на один навушник Драйвери High Excursion Driver від Apple Час автономної роботи 4 години з ANC або 5 годин без Елементи керування «Force Stem» на кожному навушнику, «Hey Siri» в режимі «вільні руки» або жести головою Bluetooth Bluetooth 5.3

Переваги:

Шумозаглушення часто працює вражаюче для відкритого дизайну;

Покращена якість звуку;

Бездротова зарядка і вбудований динамік на корпусі.

Недоліки:

Немає належного керування Multipoint;

Керувати гучністю менш зручно, ніж на AirPods Pro;

ANC буде корисним не в усіх середовищах.

Apple AirPods 4 ($129)

Переваги:

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Покращена якість звуку;

Ізоляція голосу може помітно покращити чіткість дзвінка;

Глибока інтеграція екосистеми Apple.

Недоліки:

Відсутність бездротової зарядки;

Відсутність вбудованого динаміка на корпусі;

Немає належного керування Multipoint.

Найбільша цінність ANC, за словами оглядача The Verge Кріса Велча, проявляється в AirPods 4 саме під час прослуховування музики (хоча й без неї навушники впораються з деякими низькочастотними шумами) — із гучністю 50% ви не почуєте жодних сторонніх звуків. Водночас регулювати гучність не вийде безпосередньо з навушників у випадку базової версії.

Далі наведемо кілька ключових цитат оглядачів інших видань:

Джейк Крол, TechRadar: «Довго думав, що AirPods Pro пропонують найкращий режим проникності, у якому вони розумно пропускають звуки навколишнього середовища та знижують децибели, щоб не пошкодити ваші вуха. Але AirPods 4 випереджають дорожчу версію: тут будь-яке відчуття роботизованості чи шуму, що надходить по каналу, майже зникає. З увімкненою функцією Conversation Awareness ви також можете ефективно вести розмови з людьми цілком природно, часом навіть забуваючи, що ви у навушниках. Ваш власний голос також звучатиме дещо природніше та менш оброблено».

Біллі Стіл, Engadget: «В AirPods 4 більше низьких тонів, ніж у попередній моделі. Покращена частотна характеристика відображається на повному дисплеї з контентом Dolby Atmos (фільми, музика та телепередачі), але AirPods 4 також мають кращий звуковий потенціал із непросторовими мелодіями та відео».

Ніколь Нгуєн, The Wall Street Journal: « Справжньою перевагою нових AirPods є активне шумозаглушення, або ANC, тобто вони використовують мікрофони та сигнальні процесори для придушення зовнішніх звуків. Коли режим увімкнено, AirPods можуть маскувати дзижчання чи розмови в офісі або гуркіт потяга ».

Справжньою перевагою нових AirPods є активне шумозаглушення, або ANC, тобто вони використовують мікрофони та сигнальні процесори для придушення зовнішніх звуків. Коли режим увімкнено, AirPods можуть маскувати дзижчання чи розмови в офісі або гуркіт потяга Девід Карной, CNET: « Одна річ, яка дещо розчаровує, полягає в тому, що Apple не змогла покращити час автономної роботи, і він насправді трохи гірший, ніж в AirPods 3. Ви можете отримати до 5 годин автономної роботи з вимкненою функцією шумозаглушення та 4 години з увімкненою. Чохол дає вам додаткові 25 годин роботи з вимкненим ANC і 16 годин з увімкненим » .

Відеоогляд від Маркуса Браунлі

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