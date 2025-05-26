AMD розповіла, навіщо потрібні відеокарти з 8 ГБ пам’яті

На думку AMD, більшості геймерів просто не потрібні понад 8 ГБ VRAM. Мабуть, після цього пояснення більшість геймерів мають просто розвести руками та розійтися.

Бюджетна відеокарта AMD Radeon RX 9060 XT має варіанти з 16 ГБ і 8 ГБ пам’яті. NVIDIA взагалі оснастила свою RTX 5060 лише 8 ГБ. За словами головного архітектора ігрових рішень та ігрового маркетингу AMD Френка Азора, 8-гігабайтна версія 9060 XT розроблена для задоволення потреб більшості геймерів, які грають у роздільній здатності 1080p.

Majority of gamers are still playing at 1080p and have no use for more than 8GB of memory. Most played games WW are mostly esports games. We wouldn’t build it if there wasn’t a market for it. If 8GB isn’t right for you then there’s 16GB. Same GPU, no compromise, just memory… — Frank Azor (@AzorFrank) May 22, 2025

«Більшість геймерів досі грають у роздільній здатності 1080p і не потребують понад 8 ГБ пам’яті. Найбільше ігор WW — це кіберспортивні ігри. Ми б не створювали її, якби вона не мала частки ринку. Якщо 8 ГБ вам не підходить, то є 16 ГБ. Той самий графічний процесор, без компромісів, лише варіанти пам’яті».

Гравці вже давно скаржаться на обмежений обсяг пам’яті сучасних відеокарт. Навіть у 1080p багато вимогливих AAA-ігор фактично потребують понад 8 ГБ — це підтверджують тести. Попри достатню потужність GPU, обмежений буфер кадрів часто змушує йти на помітний компроміс у якості графіки, щоб отримати прийнятну частоту кадрів навіть у низькій роздільній здатності. Через це NVIDIA RTX 5060 опинилися в центрі критики — у деяких сценаріях її обходить навіть RTX 3060 12 ГБ.

Очікувалося, що AMD може відмовитися від моделі з 8 ГБ пам’яті після негативної реакції користувачів на конкурентну модель. Проте компанія просто запропонувала альтернативу та залишила у лінійці, вочевидь, вже розроблений варіант 8 ГБ.

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У зв’язку з наведеним аргументом виникає питання: більшість грає у Full HD і тому купує 8 ГБ, чи навпаки, більшість грає у Full HD лише тому, що відеокарти з 8 ГБ не дозволяють більшого? Свого часу RTX 3070 Ti була чудовим прикладом того, як потужний GPU був обмежений недостатньою кількістю пам’яті. Відеокарти RTX 5060 та RX 9060 XT, схоже, здатні на більше, але частина цього потенціалу не має шансу на розкриття.

Джерело: Tom`s Hardware