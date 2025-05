AMD розповіла, навіщо потрібні відеокарти з 8 ГБ пам’яті

На думку AMD, більшості геймерів просто не потрібні понад 8 ГБ VRAM. Мабуть, після цього пояснення більшість геймерів мають просто розвести руками та розійтися.

Бюджетна відеокарта AMD Radeon RX 9060 XT має варіанти з 16 ГБ і 8 ГБ пам’яті. NVIDIA взагалі оснастила свою RTX 5060 лише 8 ГБ. За словами головного архітектора ігрових рішень та ігрового маркетингу AMD Френка Азора, 8-гігабайтна версія 9060 XT розроблена для задоволення потреб більшості геймерів, які грають у роздільній здатності 1080p.

Majority of gamers are still playing at 1080p and have no use for more than 8GB of memory. Most played games WW are mostly esports games. We wouldn’t build it if there wasn’t a market for it. If 8GB isn’t right for you then there’s 16GB. Same GPU, no compromise, just memory…

