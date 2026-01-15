Новини Пристрої 15.01.2026 comment views icon

Перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин


Зображення: Depositphotos, Samsung

Через півтора місяця після релізу екран Samsung Galaxy TriFold вже отримав дефекти внаслідок використання. Поганий сюрприз за $2500.

Тест на 150 000 згинань вручну, звичайно, цікава річ, але принаймні один Galaxy TriFold у реальних умовах виявився зовсім недовговічним. Користувач форуму Samsung з Південної Кореї повідомляє, що дисплей мого його потрійного смартфона, придбаного місяць тому, вже вийшов з ладу. Користувач стверджує, що пристрій не зазнавав надмірних зовнішніх зусиль.

“Чи можливо його відремонтувати безплатно? Хоча це й дорого, страховка це не покриває. Навіть попри те, що це флагманська модель, я вважаю, що Samsung має зайняти більш проактивний підхід до цього питання”, — пише власник.

Користувач надав зображення дефектного дисплея. За його словами, пошкодження на лінії згинання може зникати та знову з’являтися. Експерт форуму відповів власнику, що “це не коштуватиме дорого”. Під “недорого” він мав на увазі використання 50% купону на знижку, який дозволив би відремонтувати пристрій “лише” за 1,3 млн вон (близько $885). Пізніше надійшло уточнення, що лише сам новий екран без роботи коштуватиме понад $1200.

Перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання

Втім, інший користувач заспокоїв постраждалого, що заміна буде безкоштовною, якщо зовнішнього впливу на телефон не було. Поки невідомо, яке продовження мала ця історія, адже звернення на форум надійшло лише вчора, 14 січня.

Варто додати, що пристрої, котрі містять рухомі вузли та з’єднання, завжди менш механічно надійні, ніж аналоги без них. Вони легше пошкоджуються як під час нормальної експлуатації, так і через зовнішній механічний вплив. Навіть досвід відомих виробників свідчить, що створення надійного складаного смартфона — не таке вже просте завдання. Щонайменше, їхнім власникам потрібно дотримуватися акуратності, також не рекомендуються деякі шкідливі ігри, про які ITC.ua писав.

