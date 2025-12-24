Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають

Тест на витривалість складаного дисплея Samsung Galaxy TriFold / YouTube

На початку грудня Samsung представила складаний смартфон Galaxy TriFold у абсолютно новому формфакторі. На відміну від Huawei Mate XT, зовнішній дисплей Samsung розташувала ззаду, а дві секції основної панелі складаються всередину, утворюючи компактний корпус. І одне з головних питань навколо нього — реальна довговічність. Корейський YouTube-канал вирішив перевірити це на практиці й з’ясував: смартфон здався помітно раніше, ніж обіцяла компанія.

Під час презентації Galaxy TriFold Samsung заявила, що пристрій пройшов тест на 200 000 складань. За словами компанії, це еквівалент 100 складань на день протягом 5 років. Цифра вражає, хоча вона більш ніж удвічі менша за показник Galaxy Fold7, який, за даними Samsung, витримує 500 000 складань. Водночас очікувати від TriFold такої ж витривалості було б наївно: це перше покоління пристрою з принципово складнішою конструкцією та двома шарнірами, тоді як Fold розвивається вже сьоме покоління.

Саме тому смартфон вирішили перевірити в реальних умовах. Корейський YouTube-канал OMG_electronics провів стрим-тест Galaxy TriFold. Кілька ведучих по черзі безперервно складали та розкладали пристрій, поки він не “зламався”. Результат виявився неочікувано раннім.

Тест тривав кілька днів. Після приблизно 61 000 складань перший шарнір почав видавати ледь чутний скрип. Після 121 000 складань схожі звуки з’явилися й у другому шарнірі. Близько 144 000 складань сталася ключова проблема: за словами ведучих, “еластичність шарніра зникла”. Через це смартфон перестав утримувати повністю розкладений стан без фізичного притискання, а процес складання й розкладання став відчутно тугішим.

Формально пристрій не “зламався”. Екран продовжував працювати, зображення не зникло, сенсор залишився активним. Але для щоденного використання це серйозний мінус, який майже напевно вимагав би сервісного ремонту. Саме тому провести чітку межу, коли TriFold можна вважати зламаним, складно.

Водночас варто врахувати умови тесту. Смартфон складали та розкладали безперервно протягом 8 днів поспіль, без пауз і типових сценаріїв реального життя. З урахуванням цього Galaxy TriFold показав себе досить гідно й у звичайному використанні, ймовірно, без проблем наблизився б до заявлених Samsung 200 000 складань.

Офіційний запуск Samsung Galaxy TriFold у продаж запланований на початок 2026 року.

