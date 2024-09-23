Перший трейлер «Громовержці» від Marvel — Флоренс П’ю та Себастіан Стен збирають команду антигероїв

Кіновсесвіт Marvel поповниться новою командою антигероїв. Студія показала перший трейлер фільму «Громовержці», де головні ролі виконають Флоренс П’ю та Себастіан Стен.

«Громовержці» розповідатимуть про команду лиходіїв, яких уряд відправляє на небезпечні місії. Концепція нагадує «Брудну дюжину» або «Загін самогубців» від DC. За сюжетом, депресивна вбивця Олена Бєлова збирає найнеочікуваніших невдах кіновсесвіту Marvel.

У фільмі також будуть: Бакі Барнс (Себастіан Стен), Червоний вартовий (Девід Гарбор), Джон Вокер (Ваятт Расселл), Таскмайстер (Ольга Куриленко), Привид (Ганна Джон-Кеймен) і Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус).

Режисером фільму виступив Джейк Шреєр. Продюсером став Кевін Файгі, а виконавчими продюсерами — Луїс Д’Еспозіто, Браян Чапек, Джейсон Тамез і Скарлетт Йоганссон. Сценарій написали Ерік Пірсон, Лі Сун Джін та Джоанна Кало.

Прем’єра «Громовержців» в Україні запланована на 1 травня 2025 року.

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Джерело: Indiewire