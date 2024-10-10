«Ножі наголо 3»: зірка Marvel (справжня) розповідає про свою роль

Виконавець ролі Таноса Джош Бролін зіграє у «Ножі наголо: Прокинься, мрець» роль, про яку мріяв раніше. Ймовірно, він добре молився, щоб її отримати.

Джош раніше казав, що бажає зіграти священника. На його подив, йому запропонували цю роль у відомій детективній франшизі, яка невдовзі стане трилогією. Крім розповіді про цей випадок, актор похвалив режисера фільмів «Ножі наголо» у журналі Total Film.

«Раян [Джонсон], мабуть, мій новий улюблений режисер. Це було один із найкращих вражень, які я коли-небудь мав. Неймовірний акторський склад. Я граю священника. Моя дружина нагадала мені… Вона сказала: «Ти пам’ятаєш, рік тому ти сказав, що хочеш зіграти священника?»

Але наступним фільмом Броліна стане комедійний бойовик «Брати», де він грає роль злочинця, який виправився і чия спроба жити чесно опиняється під загрозою через возз’єднання з братом-близнюком, якого грає Пітер Дінклейдж. Ця стрічка вийде на Amazon Prime Video 17 жовтня.

У «Ножі наголо: Прокинься, мрець» Джош Бролін зіграє разом з зірковим акторським складом, до якого входять Джеремі Реннер, Міла Куніс, Ендрю Скотт, Джош О’Коннор, Керрі Вашингтон, Деріл МакКормак та Томас Хейден Черч. Деніел Крейг, цього разу з дещо довшим волоссям, грає детектива Бенуа Блана (коли хочеться написати «головного героя», але в цих чудових фільмах детектив не був головним героєм).

Новий фільм вийде у кінотеатрах та на Netflix у 2025 році. За чутками, «Ножі наголо 3» коштуватиме $210 млн — у 5 разів більше першого фільму.