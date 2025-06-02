Другий сезон «Ван Піс» / One Piece представив Тоні Тоні Чоппера у версії Netflix — оленя і лікаря піратів Солом’яного Капелюха

Netflix

Netflix представив власну версію Тоні Тоні Чоппера — милого північного оленя, який доєднався до піратів Солом’яного капелюха в серіалі «Ван Піс» / One Piece у статусі лікаря.

«Ван Піс» — це «жива» адаптація манґи Еїчіро Оди 1997 року, що оповідає про пригоди піратів-утікачів під проводом Манкі Д. Луффі (Іньякі Ґодой), який після поїдання диявольського плоду отримав здатність розтягувати своє тіло наче гуму.

Перший сезон, що стартував на Netflix у серпні 2023 року, представив основний склад піратської команди: мисливця за головами Ророноа Зоро (Маккенью), загадкову злодійку Намі (Емілі Радд), майстра стрільби з рогатки Уосоппа (Джейкоб Ромеро Ґібсон) та шеф-кухара, який практикує бойові мистецтва, на ймення Санджи (Тез Скайларусі); тоді як другий оновить її Тоні Тоні Чоппером, якого озвучить Мікаела Гувер («Вартові Галактики», «Загін самогубців» і Кет Грант у майбутньому «Супермені»).

Тоні Тоні Чоппер — це гібрид північного оленя та людини, а також один з улюблених персонажів серед фанів манґи. Свої здібності, як і Манкі, він отримав після поїдання диявольського плоду.

«Маючи здатність лікувати різні хвороби, він прагне подорожувати світом і здійснити свою мрію про лікування будь-якої хвороби — що, безумовно, стане в пригоді нашим піратам Солом’яного Капелюха», — йдеться в описі Netflix про нового персонажа. «Він також неймовірно відданий, любить компліменти (але не хоче, щоб ви про це знали) і завжди готовий до будь-чого. Але нехай його миле обличчя не обманює вас. Цей улюблений фанатами персонаж набагато міцніший, ніж виглядає».

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Раніше Netflix показав перший погляд на піратів Солом’яного капелюха у продовженні, підтвердив повернення інших ключових персонажів: піратки Альвіди (Ілія Ізореліс Пауліно), клоуна Баґґі (Джефф Ворд) та Гола Д. Роджера (Майкл Дорман); а також новачків, до числа яких увійшли Чарітра Чандра (Міс Венздей), Джо Манганьєлло (Містер 0), Кеті Сагал (Доктор Куреха), Лера Абова (Міс Ол Сандей), Марк Харелік (Доктор Хірурук), Сендхіл Рамамурті (Нефертарі Кобра), а також Калум Керр, який виступить у ролі головного антагоніста Смокера, і Джулія Ревальд у ролі його колеги Ташігі.

Виробництво другого сезону завершили ще у лютому, утім прем’єра не відбудеться до 2026 року, що підтвердив сам Чоппер. Утім ходять чутки, що Netflix паралельно знімає третій. Продюсери «Ван Піс» вже заявили про сподівання відзняти 12 сезонів, зважаючи на великий обсяг вихідного матеріалу і популярність першого сезону на стримінгу. Манґа Оди має понад 1080 розділів, тоді як для першого сезону адаптували близько 100 (на 8 епізодів).