«Перший у світі GPU»: nVIDIA GeForce 256 виповнилося 25 років

31 серпня 1999 року nVIDIA (так тоді писали назву) анонсувала відеокарту GeForce 256, яка була випущена 11 жовтня того ж року. Рекламована як «перший у світі GPU», відеокарта повністю змінила ринок. Термін GPU (скорочення від Graphics Processing Unit) також запропонований NVIDIA.
Революційною зміною у GeForce 256 стало додавання функції трансформації та освітлення (T&L) безпосередньо в GPU. Раніше ці обчислення оброблялися центральним процесором або окремим обладнанням. Інтеграція T&L до GPU дозволила NVIDIA знизити витрати та підвищила продуктивність порівняно з традиційними 3D-прискорювачами. Завдяки архітектурному стрибку та оптимізованому програмному забезпеченню NVIDIA вдалося перевершити конкурентів.
Як каже співзасновник компанії Кріс Малаховскі, на момент випуску GeForce 256 у NVIDIA було 35 конкурентів. Деякі компанії NVIDIA придбала, інші пішли з ринку — вижила тільки ATI, яку придбала AMD. Сьогодні на ринку GPU є Intel, AMD та Qualcomm, але NVIDIA домінує. З часів GeForce 256 графічні процесори значно вдосконалилися, тепер вони оснащені блоками кодування відео, трасування променів та тензорними ядрами. Вони мають вирішальне значення в іграх, професійній візуалізації, хмарних обчисленнях та сфері штучного інтелекту.
GeForce 256 мала пам’ять SDR, але пізніше була оновлена до DDR, відеокарта підтримувала DirectX 7.0. Чип мав 23 млн транзисторів — за 25 років їхня кількість зросла в 3300 разів у GeForce RTX 4090, а обсяг пам’яті збільшився в 768 разів.
Відеокарта NVIDIA RTX 5090 буде на 48% швидшою за 4090, також вийде TITAN AI, — інсайдери
Джерело: VideoCardz
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: