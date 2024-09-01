«Перший у світі GPU»: nVIDIA GeForce 256 виповнилося 25 років

31 серпня 1999 року nVIDIA (так тоді писали назву) анонсувала відеокарту GeForce 256, яка була випущена 11 жовтня того ж року. Рекламована як «перший у світі GPU», відеокарта повністю змінила ринок. Термін GPU (скорочення від Graphics Processing Unit) також запропонований NVIDIA.

Революційною зміною у GeForce 256 стало додавання функції трансформації та освітлення (T&L) безпосередньо в GPU. Раніше ці обчислення оброблялися центральним процесором або окремим обладнанням. Інтеграція T&L до GPU дозволила NVIDIA знизити витрати та підвищила продуктивність порівняно з традиційними 3D-прискорювачами. Завдяки архітектурному стрибку та оптимізованому програмному забезпеченню NVIDIA вдалося перевершити конкурентів.

Як каже співзасновник компанії Кріс Малаховскі, на момент випуску GeForce 256 у NVIDIA було 35 конкурентів. Деякі компанії NVIDIA придбала, інші пішли з ринку — вижила тільки ATI, яку придбала AMD. Сьогодні на ринку GPU є Intel, AMD та Qualcomm, але NVIDIA домінує. З часів GeForce 256 графічні процесори значно вдосконалилися, тепер вони оснащені блоками кодування відео, трасування променів та тензорними ядрами. Вони мають вирішальне значення в іграх, професійній візуалізації, хмарних обчисленнях та сфері штучного інтелекту.

GeForce 256 мала пам’ять SDR, але пізніше була оновлена ​​до DDR, відеокарта підтримувала DirectX 7.0. Чип мав 23 млн транзисторів — за 25 років їхня кількість зросла в 3300 разів у GeForce RTX 4090, а обсяг пам’яті збільшився в 768 разів.

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Джерело: VideoCardz

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