Відеокарта NVIDIA RTX 5090 буде на 48% швидшою за 4090, також вийде TITAN AI, — інсайдери

За новою неофіційною інформацією, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 є на 48% швидшою за RTX 4090. Також NVIDIA нібито працює над новою надпродуктивною відеокартою RTX TITAN AI.

YouTube-канал RedGamingTech стверджує, що NVIDIA RTX 5090 буде швидшою на 48%. Крім того, TITAN AI GPU може бути приблизно на 63% швидшою за NVIDIA RTX 4090.

Цікаво, що відомий інсайдер галузі kopite7kimi не спростовує ці дані: «Існує велика річ» (у треді нижче. Натомість він ставить питання, чи дійсно TITAN побачить світ. Колись NVIDIA нібито мала відеокарту TITAN сімейства Ada Lovelace, яка плавила блоки живлення та так і не вийшла.

Nvidia appears to have a new TITAN GPU in the works called the TITAN AI – An RTX 5090 beater!https://t.co/tno7k0tiFu — OC3D (@OC3D) July 23, 2024

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Серія TITAN початково була орієнтована на геймерів, але пізніше переорієнтувалася на створення контенту завдяки продуктивності та великому обсягу пам’яті. Сучасні генеративні інструменти штучного інтелекту добре працюють на відеокартах, тому TITAN сподобався б професіоналам.

Говорячи про серію RTX 50xx, kopite7kimi каже, що відеокарти можуть не вийти до CES 2025 на початку січня наступного року. за словами інсайдера, NVIDIA може представити RTX 50xx саме під час виставки. Реальні ж відеокарти RTX 5090 та RTX 5080 з’являться ще через один-два місяці.

I think we won’t see RTX 50 until CES. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 22, 2024

Втім, деякі чутки свідчать про те, що NVIDIA може анонсувати серію RTX 50xx до кінця цього року, а фактичний вже відбудеться у 2025 році. Це відповідатиме звичному сценарію NVIDIA щодо відокремлення оголошень від випусків продуктів, з приховуванням під ембарго багатьох характеристик.

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Якщо оприлюднені показники продуктивності реальні, деякі ентузіасти ПК схочуть отримати саме TITAN AI, на 14% швидший за RTX 5090, навіть за суттєво вищої вартості. Ціна може справді «кусатися»: сайт DSOG вважає, що RTX 5090 може коштувати близько $2000, а TITAN AI — до $3000.

Джерела: VideoCardz, DSOG, OC3D

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