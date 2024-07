Відеокарта NVIDIA RTX 5090 буде на 48% швидшою за 4090, також вийде TITAN AI, — інсайдери

За новою неофіційною інформацією, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 є на 48% швидшою за RTX 4090. Також NVIDIA нібито працює над новою надпродуктивною відеокартою RTX TITAN AI.

YouTube-канал RedGamingTech стверджує, що NVIDIA RTX 5090 буде швидшою на 48%. Крім того, TITAN AI GPU може бути приблизно на 63% швидшою за NVIDIA RTX 4090.

Цікаво, що відомий інсайдер галузі kopite7kimi не спростовує ці дані: «Існує велика річ» (у треді нижче. Натомість він ставить питання, чи дійсно TITAN побачить світ. Колись NVIDIA нібито мала відеокарту TITAN сімейства Ada Lovelace, яка плавила блоки живлення та так і не вийшла.

Nvidia appears to have a new TITAN GPU in the works called the TITAN AI – An RTX 5090 beater!https://t.co/tno7k0tiFu

— OC3D (@OC3D) July 23, 2024