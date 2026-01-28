SSD здорожчають: Samsung, Hynix та Sandisk планують подвоїти ціни на NAND

Depositphotos

Очікування, що ажіотаж навколо ШІ поступово зійде нанівець, а ціни на комплектуючі для ПК повернуться до звичних рівнів, не справджуються. Троє найбільших виробників NAND-чипів — флеш-пам’яті, яка використовується в SSD для ПК, — планують подвоїти свої ціни.





Криза на ринку пам’яті для ПК поглиблюється. За даними Digitimes, Samsung має намір більш ніж удвічі підвищити ціни на свої NAND-чипи вже в першому кварталі 2026 року на тлі скорочення пропозиції та стрімкого зростання попиту, зумовленого розширенням застосувань штучного інтелекту. Видання також зазначає, що SK Hynix запровадила підвищення цін на NAND приблизно такого ж масштабу, тоді як Sandisk, за попередніми повідомленнями, планує 100-відсоткове зростання цін на NAND у 2026 році. Таким чином, троє ключових гравців ринку NAND-чипів для SSD планують подвоїти свої ціни або наблизитися до цього рівня.

Паралельно із цим, Samsung і SK Hynix скорочують виробництво NAND-пластин. За оцінками дослідницької компанії Omdia, Samsung зменшить випуск із 4,9 млн NAND-вір (wafers) у 2025 році до приблизно 4,68 млн у 2026 році (скорочення близько 4,5 %), а SK Hynix скоротить випуск зі 1,9 млн до 1,7 млн (понад 10 %). Обидва виробники разом становлять понад 60 % світового ринку NAND-виробництва. Скорочення випуску відбувається на тлі того, що виробники перерозподіляють потужності в бік продукції з більшою прибутковістю, зокрема High Bandwidth Memory (HBM) для обчислень, пов’язаних з ШІ, що також впливає на доступність і постачання традиційної NAND-пам’яті для ПК і споживчих SSD.

Digitimes також звертає увагу на те, що Samsung нещодавно відзвітувала про дуже сильні фінансові результати: виручка зросла більш ніж на 22 % — приблизно до $65 млрд у фінальному кварталі 2025 року. Прибуток компанії за той самий період подвоївся і склав трохи менше ніж $14 млрд. Ступінь впливу цих змін на кінцеві ціни SSD залишається невизначеною. Водночас поточна динаміка ринку свідчить про суттєве подорожчання накопичувачів уже протягом останнього часу. Для прикладу: WD BLACK SN850X на 2 ТБ минулого літа продавався на Amazon приблизно за $150. До кінця минулого року ціна зросла до понад $250. Станом на тепер накопичувач доступний за $399, при цьому Amazon зазначає, що це “знижка 31 %” від заявленої рекомендованої ціни $574,99.





Ключове питання полягає в тому, чи вже враховані в поточних цінах ті підвищення, про які повідомляє Digitimes. У разі якщо цього не сталося, подальше зростання вартості SSD у найближчі місяці може бути суттєвим. Оцінки свідчать, що принаймні частина очікуваного підвищення цін на NAND-чипи вже закладена в ринкові ціни, і різкого зростання до екстремальних рівнів може не відбутися. Водночас відсутність повної визначеності щодо цього відображає загальну напруженість поточної ситуації на ринку.

Джерело: PCgamer.com