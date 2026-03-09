Понад 36 Гбіт/c: ентузіасти з Teclab обійшли обмеження тактової частоти у відеокартах RTX 50

Результати розгону RTX 5070 Ti/Teclab

В Teclab обійшли накладені NVIDIA обмеження на розгін тактової частоти у відеокартах RTX 50, розігнавши RTX 5070 Ti до 36 Гбіт/c.





Відеокарти RTX 50 з GDDR7 мають швидкість передачі даних від 28 Гбіт/с до 30 Гбіт/с. Заявлена ефективна тактова частота складає 15000 МГц для RTX 5080 та 14000 МГц для інших відеокарт лінійки.

Наразі всі застосунки для розгону дозволяють встановити максимальну тактову частоту у межах близько 3 ГГц або трохи вище. Вища тактова частота обмежується NVIDIA. За словами Burti_TecLab, він використав найпростішу модель від GALAX 5070 Ti 1-Click OC. Шунтування не використовувалось. Ліміт потужності просто обійшли.

ПЗ не змогло зчитати потужність, яку споживає відеокарта, оскільки мультиплексор був відключений. Перший запуск проводився без розгону. Під час другого запуску використовувався ручний розгін до частоти понад 3,3 ГГц. Принцип полягає в обмані системи керування тактовою частотою GPU на логічному рівні або на початковому рівні програмування.





Ця модифікація змушує GPU думати, що він працює на базовій або нижчій частоті, тоді як насправді тактова частота набагато вища. Це стосується як тактової частоти графічного процесора, так й тактової частоти пам’яті. Попри те, що застосунок моніторингу демонстрував зниження тактової частоти до 3,1-3,2 ГГц, а пропускну здатність пам’яті на швидкості 28 Гбіт/с, фактично під час третього розгону ці показники були навіть вищими, ніж під час другого. RTX 5070 Ti працювала на швидкості понад 36 Гбіт/с (понад 18000 МГц).

Розподіл результатів в Unigine Superposition виглядає таким чином:

RTX 5070 Ti (без розгону/обмеження потужності): 9922 бали

RTX 5070 Ti (+500 GPU / +3000 Memory / Розблокований ліміт потужності): 11722 бали

RTX 5070 Ti (+330 GPU / 36 Гбіт/с+ Пам’ять / Обмеження потужності розблоковано): 11993 бали

Teclab збирається продемонструвати ще вищі можливості розгону та рекорди в майбутньому відео, де вони протестують RTX 5070 Ti HOF від GALAX. Це неймовірний результат для GDDR7 з модулями з пропускною здатністю 28 Гбіт/с.

Раніше ми писали, що власники відеокарт NVIDIA RTX 50 скаржились, що остання версія драйвера Game Ready 595.71 блокувала напругу та знижувала продуктивність.Lenovo та Asus, можливо випадково, вказали у характеристиках власних ноутбуків офіційно не представлену NVIDIA відеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ.

Джерело: wccftech