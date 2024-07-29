Pixel 9 зможе додавати людей на групові фото за допомогою штучного інтелекту

Компанія Google продовжує розмивати межу між реальністю та віртуальністю у своєму новому смартфоні Pixel 9.

Згідно з інформацією, яка потрапила в мережу, пристрій отримає інноваційну функцію під назвою «Додай мене» (Add Me). Ця технологія дасть змогу користувачам «додавати» себе на групові фотографії, навіть якщо вони фізично не були присутні під час знімань.

Інформація про нову функцію з’явилася завдяки витоку рекламного ролика (вже видалили з Youtube), який опублікував ресурс Android Headlines. У відео показали, як користувач Pixel 9 фотографує двох друзів, а потім міняється з ними місцями. Після цього смартфон додає образ фотографа на знімок, створюючи ілюзію, ніби всі троє були присутні одночасно.

Крім «Додай мене», Pixel 9 отримає й інші цікаві функції. Серед них — оновлений голосовий помічник Gemini та інструмент Pixel Screenshots, який використовує штучний інтелект для пошуку потрібної інформації на знімках екрана. Також очікується вдосконалення функції Magic Editor, яка дасть змогу змінювати фон фотографій за допомогою текстових запитів.

Варто зауважити, що Google вже має досвід створення AI-інструментів для редагування фотографій. Раніше компанія представила Magic Eraser для видалення небажаних об’єктів зі знімків та Best Take, яка дає змогу замінювати обличчя людей на фото. Офіційна презентація Pixel 9 запланована на 13 серпня.

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Нагадаємо, що український YouTube-канал Andro-News зробив перший в інтернеті ексклюзивний відеоогляд смартфона Google Pixel 9 Pro XL.

Джерело: TheVerge

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