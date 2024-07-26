Google «прокачала» Gemini: більше токенів, застосунок українською та функція протидії галюцинаціям

Google повідомила про велике оновлення Gemini, яке повинно зробити штучний інтелект ще зручнішим помічником.

Тепер у безплатній версії Gemini доступна нова модель 1.5 Flash. Завдяки Gemini 1.5 Flash користувачі повинні помітити загальні покращення якості та швидкості реакції, з особливо помітними поліпшеннями в міркуванні та розумінні зображень. Водночас Google вчетверо збільшила кількість токенів в Gemini – до 32 тис. Це означає, що в безплатній версії можна буде вести довші розмови та ставити Gemini складніші запитання.

Gemini 1.5 Flash доступний для всіх користувачів Gemini як в браузері, так і на мобільних пристроях, 40 мовами, зокрема українською, у понад 230 країнах і територіях.

Незабаром з’явиться можливість завантажувати файли через Диск Google або з пристрою користувача для обробки та узагальнення. Gemini також незабаром зможе аналізувати файли даних, дозволяючи отримувати цінну інформацію та візуалізувати її за допомогою діаграм і графіків.

Ще одне нововведення — тепер у Gemini показуються посилання на пов’язаний вміст для запитів із пошуком фактів. Це дозволить зменшити галюцинації й полегшить пошук сайтів, які допоможуть користувачам дізнатися більше на ту чи іншу тему.

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Відтепер для запитів англійською мовою в певних країнах (включно з Україною) можна отримати доступ до додаткової інформації з різних тем безпосередньо у відповідях Gemini. Достатньо натиснути на позначку у кінці абзацу, щоб побачити сайти, де можна глибше зануритися в певну тему. Якщо інформація знайдена за допомогою розширення Gmail, також надаватимуться вбудовані посилання на відповідні електронні листи.

Ця функція також базується на роботі Google з боротьби з галюцинаціями. Окрім посилань на пов’язаний контент, функція подвійної перевірки відповідей Gemini перевіряє відповіді, використовуючи Google Пошук, щоб виділити твердження, які підтверджуються або спростовуються в Інтернеті. Для інформації, яка спростовується, можна зануритися глибше в тему, щоб самостійно перевірити інформацію.

Раніше цього року з’явилася можливість спілкуватися з Gemini безпосередньо в Google Повідомленнях на деяких пристроях Android. Тепер ця функція поступово розгортається для Європейської економічної зони, Сполученого Королівства, Швейцарії та України (з можливістю спілкування українською). Щоб скористатися нею, треба натиснути кнопку «Почати чат» у Messages і обрати Gemini. На початку серпня в Україні стане доступний мобільний застосунок Gemini.

Наступного тижня Google розширить доступ до Gemini для підлітків у всьому світі понад 40 мовами, включно з українською. Підлітки, які відповідають мінімальним віковим вимогам для керування власним обліковим записом Google, зможуть отримати доступ до Gemini, щоб краще розуміти шкільні предмети, готуватися до університету або отримати допомогу з творчими проєктами.

Для забезпечення безпеки молодої аудиторії, фахівці запровадили додаткові політики та запобіжні заходи, запровадили спеціальний процес адаптації для підлітків, зокрема додали посібник з використання штучного інтелекту, щоб допомогти підліткам відповідально орієнтуватися в ШІ.

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Джерело: Google

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