Планшет з Linux StarLite Mk V від Star Labs – 12,5” IPS дисплей, чип Intel Alder Lake-N, 16 ГБ / 2 ТБ та чохол з клавіатурою і підставкою

Компанія Star Labs, яка відома ноутбуками та настільними ПК з Linux, представила StarLite Mk V – перший свій планшет. Пристрій отримав 12,5” сенсорний дисплей IPS 16:10 з роздільною здатністю 2880×1920. StarLite Mk V підтримує чохол з клавіатурою та оснащений процесором Intel N200 (двоядерний 1-3,7 ГГц Alder Lake-N).

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Покупець може обрати дистрибутивів Linux з Ubuntu, Elementary OS, Linux Mint, Manjrao, MX Linux, Zorin OS та інших. Також можна доплатити за встановлення Windows, якщо це потрібно. Мікропрограма Coreboot має відкритий код, що відрізняє її від пропрієтарних BIOS та UEFI.

StarLite Mk V має 16 ГБ пам’яті LPDDR5-4800 та твердотілий накопичувач PCIe 3.0 на 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ. На корпусі розміщені два порти USB 3.2 Type-C, micro HDMI, аудіороз’єм 3,5 мм та картридер microSD. Планшет оснащений акумулятором місткістю 38 Вт·год та адаптером живлення USB-C потужністю 65 Вт, котрий можна під’єднати до будь-якого з портів USB. Бездротові можливості включають Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Планшет StarLite Mk V має передню та задню камери 2K, стереодинаміки та подвійні мікрофони. Star Labs стверджує, що система підтримує до двох зовнішніх дисплеїв 4K / 30 Гц.

Клавіатура з магнітним роз’ємом Pogo, яка доступна окремо, має клавіші з підсвічуванням, трекпад з підтримкою мультисенсорних жестів та слугує підставкою для планшета.

Пристрій у алюмінієвому корпусі має розміри 283x203x9 мм та важить 900 г. StarLite Mk V можна замовити у Star Labs вже зараз, відправлення слід чекати не раніше жовтня. Планшет коштує, $661, але наразі ціну знижено до $462. Клавіатуру можна придбати за $101.

Джерела: Liliputing, Star Labs