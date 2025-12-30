ShaderBeam — це оверлей з відкритим кодом для Windows, яке запускає шейдери Blur Busters BFI та CRT Beam Simulation поверх ігор. Перша публічна бета, v0.1, була випущена 28 грудня 2025 року.

Головною метою проєкту є плавність рухів на екрані. ЕПТ-екрани здаються плавнішими, оскільки вони поводяться як імпульсний дисплей: кожен піксель короткочасно засвічується під час сканування променем, а потім згасає, замість того, щоб утримувати повний кадр нерухомим протягом часу до оновлення.

ShaderBeam намагається відтворити таймінг сканування променем ЕПТ у шейдері за допомогою GPU, що може зробити рухоме зображення з 60 FPS чистішим на дисплеях із частотою від 120 Гц і вище. Blur Busters описує цей підхід як спосіб зменшення розмиття руху з пом’якшенням мерехтіння, ніж під час вставки чорного кадру. Метод масштабується залежно від частоти оновлення та потребує кількох підкадрів на один кадр контенту для належної роботи.

ShaderBeam працює лише в повноекранному режимі та вимагає підтримки VSync. Метод чутливий до таймінгів та планування відеокарти, тому пропущені кадри можуть відображатися як нерегулярне миготіння. Тож рекомендується використовувати дві відеокарти, одна з яких повністю призначена для відтворення Shader Beam.

Також рекомендується вимкнути HAGS, VRR (G-Sync та FreeSync) та HDR. Багатомоніторні конфігурації або інші накладання можуть погіршити роботу системи. Потрібен достатньо яскравий дисплей, тому Blur Busters рекомендує OLED з частотою оновлення 240 Гц+. Якщо з’являються смуги, необхідно переконатися, що дисплей працює в режимі SDR (sRGB) або Display-P3 зі звичайною кривою гами (2.2 або 2.4). Програму можна знайти на GitHub.

Джерело: VideoCardz