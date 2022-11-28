Україна імпортувала електроенергію з Румунії — у тестовому режимі, потужністю 1 МВт

27 листопада державний енерготрейдер АТ “Енергетична компанія України” у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9.00 та 14.00).

Право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК “Укренерго” 24 листопада. Попередні тести імпорту електроенергії державний енерготрейдер здійснив зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року.

23 листопада росія вже всьоме атакувала енергетичну систему України — більша частина території залишилась без світла, тепла та води. Також спостерігалися проблеми зі зв’язком. Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Нині у країні потроху відновлюють постачання енергії, однак не виключають можливість повторних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Вчорашнє успішне тестування свідчить про те, що ми зможемо успішно імпортувати електроенергію і це може стати додатковим інструментом для стабілізації енергосистеми України.

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24 лютого, за декілька годин до початку війни, національна енергосистема від’єдналася від російської та білоруської енергосистем, а 16 березня Україна приєдналася до об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E. Пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E складає до 2 тис. МВт та у перспективі матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів доларів на рік.

Однак розпочатий у червні комерційний експорт (стартував зі 100 МВт до Румунії) припинили у результаті ракетних атак росіян 10 жовтня до стабілізації енергосистеми України.

Наприкінці жовтня голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю виданню РБК-Україна повідомив, що ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту. Однак наголосив, що Україна імпорт ще не розпочала, хоч і має можливість для цього, як власне і можливість запиту енергетичної допомоги з Європи.

Після чергових атак у листопаді Кудрицький підтвердив можливість імпорту електроенергії з ЄС обсягом 500-600 МВт, утім наголосив, що вартість електроенергії у Європі значно вища, тож на загальних комерційних засадах навряд чи хтось захоче це робити. Некомерційний механізм нині перебуває на стадії розробки.

На сьогодні, 28 листопада, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності (27%) аварійні відключення тривають по всій Україні.