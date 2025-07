Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі

Ghost of Yōtei / Sucker Punch

На PlayStation State of Play розробники з Sucker Punch показали понад 22 хвилини нових кадрів Ghost of Yōtei — духовного спадкоємця Ghost of Tsushima.

Цього разу творці показали, як на відміну від Ghost of Tsushima, нова головна героїня Ацу не має стійок для бою. Їх замінили окремі види зброї — катана, одачі, спис, кусаріґама й подвійні мечі — між якими можна швидко перемикатися залежно від типу противника. Наприклад, важкі вороги ефективніше прорубуються довгими мечами. Разом з тим в Ghost of Yōtei повертаються класичні луки та вогнепальна зброя, зокрема гвинтівка. Швидше за все, нею Ацу буде користуватися рідко.

Ghost of Yōtei переробила традиційний підхід до квестів, і тепер система дослідження тепер базується на допитах. Замість іконок на мапі Ацу отримує зачіпки, спілкуючись із супутниками та допитуючи ворогів. Зібрані дані показуються у вигляді гілок, між якими гравець обирає напрямок розслідування. Це наближує гру до RPG-структури.

І одна з важливих деталей: героїня буде використовувати будь-які методи для досягнення мети. Ацу не самурай і не ніндзя — вона найманка, яка не дотримується кодексу на відміну від Дзіна Сакая. У сюжеті дівчина мститься бандитам, які вбили її батька. Це перегукується з історією Наое з Assassin’s Creed Shadows, яка також шукає помсти.

Ще одна нова функція — можливість поставити тимчасовий табір. У ньому можна буде слухати музику, насолоджуватися краєвидами та зустрічати випадкових NPC, які діляться корисною інформацією. Це не лише елемент атмосфери, а й частина системи дослідження.

Для навігації світом зʼявиться зорова труба — через неї гравець зможе знайти цікаві місця в оточенні. Враховуючи, що гра отримає найбільшу карту й свободу серед усіх ігор Sucker Punch — видивлятися там буде багато чого. Також у грі буде три кінематографічні режими:

Курасава: чорно-білий фільтр із новою японською озвучкою та синхронізацією губ.

Міїке: наближена камера під час бою, більше крові.

Ватанабе: замінює фонову музику на lofi-треки в стилі Nujabes, натхненні аніме «Самурай Чамплу».

На презентації також показали спеціальні консолі та геймпади PS5 у стилі Yōtei. Нові функції, як-от бойова система, візуальні режими та механіка дослідження, вказують на те, що Ghost of Yōtei стане не просто сиквелом, а окремим кроком у розвитку жанру.

Вихід гри заплановано на 2 жовтня для PS5, дата релізу на ПК поки не повідомляється. Нині тривають передзамовлення, де ціна на колекційне видання вражає — $250 і навіть без раннього доступу.

Джерело: PlayStation.Blog