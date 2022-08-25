«Подивіться, як вони біжать» / See How They Run — український трейлер комедійного детективу з Семом Роквеллом та Сіршею Ронан

Kinomania Film Distribution опублікувала українську версію трейлеру майбутнього комедійного детективу «Подивіться, як вони біжать» / See How They Run з Семом Роквеллом та Сіршею Ронан в головних ролях.

Український трейлер «Подивіться, як вони біжать» / See How They Run

«Подивіться, як вони біжать» — заплутана детективна історія, яка відбувається у мерзенно-гламурному підвалі театру у Лондоні 1950-х років. За сюжетом, відомий голлівудський продюсер вирішує екранізувати популярну п’єсу, але акторів знімальної групи по черзі вбивають. За розслідування заплутаної справи береться пошарпаний життям досвідчений інспектор Стоппард (Сем Роквелл) та надмірно завзята початківиця — констебелька Сталкер (Сірша Ронан).

Окрім Роквелла («Сім психопатів», «Зелена миля», «Автостопом по галактиці») і Ронан («Милі кості», «Маленькі жінки», «Готель „Ґранд Будапешт“») у фільмі також знялися Ендріан Броуді («Готель “Ґранд Будапешт”»), Рут Вілсон («Темні матерії»), Девід Ойелоуо і Ширлі Хендерсон (Плакса Міртл з «Гаррі Поттера»). Композитор: Деніел Пембертон («Усі гроші світу», «8 подруг Оушена»)

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Постери

«Подивіться, як вони біжать» — повнометражний режисерський дебют англійського режисера Тома Джорджа. В український кінопрокат кінострічка вийде 29 вересня.