Помилка Apple iOS 17.5 відновлює нюдси, видалені з iPhone багато років тому

Оновлення Apple iOS 17.5 було досить значним та принесло можливість завантажувати сторонні програми для користувачів з ЄС. Однак воно призводить до дивної помилки — старі фотографії з’являються через роки після їхнього видалення з iPhone. Схоже, проблема з’явилася після того, як користувачі оновили iOS 17.5 на початку цього тижня. Проблема ставить питання щодо конфіденційності ОС від Apple та видалення користувацьких файлів

За повідомленнями користувачів Reddit, iOS 17.5 спричиняє повторну появу видалених фотографій у бібліотеках. виникає питання Apple. Помилка може спричинити особисті проблеми — один користувач був шокований, коли виявив на своєму iPhone оголені фотографії, які видалив у 2021 році. Фото раптово з’явилися та були позначені як нещодавно завантажені в iCloud. Інші користувачі теж стикалися з проблемою:

«У мене є чотири фотографії з 2010 року, які постійно з’являються як останні фотографії, завантажені в iCloud. Я неодноразово їх видаляв». «У моїй телефонній бібліотеці знову з’явилася випадкова фотографія з концерту, зроблена на мою камеру Canon, і вона виявилася такою, наче її додали сьогодні».

Один користувач каже, що бачив відновлені фото, але він не синхронізував свій телефон та не використовували iCloud — фотографії могли «піднятися» зі сховища на пристрої.

Ймовірно проблема стосується не тільки фото, оскільки є свідчення про відновлені старі повідомлення голосової пошти, які повернулися після оновлення.

Наразі невідомо про причину проблеми та про те, як видалені фотографії знову з’являються на iPhone. Після видалення з телефону фото та відео мають залишатися в теці видалених приблизно 30 днів, щоб можна було відновити видалені помилково. Користувачі також можуть вручну видалити їх з теки. Вкрай дивує, як це Apple знову показала фотографії, видалені багато років тому.

Теоретично могла статися помилка індексування, проблеми в бібліотеці фотографій або проблеми з синхронізацією. Apple могла спровокувати це у намаганні виправити помилку синхронізації в iOS 17.3. Користувачі iOS 17.5 beta 4 також повідомляли про проблему. Apple наразі ніяк не відреагувала.

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Джерела: Wccftech, The Verge

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