Понад 40% українців не можуть розпізнати текст, створений ШІ — опитування Kantar Україна

Лютневе опитування Kantar Україна свідчить про те, що українці активно слідкують за розвитком ШІ — майже 79% респондентів знають, що воно таке, однак лише 29% використовували технологію на практиці.

Найбільший досвід використання ШІ у молоді віком 18-29 років (41%) та жителів столиці (37%).

Водночас частка українців, які мали досвід користування ChatGPT зросла: 33% проти 26% у квітні 2023 року. Найвищі показники використання чатбота OpenAI так само у молоді віком 18-29 років (47%), киян (46%) та осіб, які характеризують свій матеріальний стан як вище середнього (41%).

Також у порівнянні з квітнем 2023 зросла частка й тих, хто користувався сервісами створення зображень на основі штучного інтелекту (13% проти 10% у квітні 2023). Для третини користувачів Chat GTP радше розвага, аніж надійне джерело інформації.

Коли мова заходить про штучний інтелект, найперше, в українців виникають наступні асоціації:

Технологічний розвиток — 35%

Майбутнє — 35%

Стрімко розвивається — 33%

Цікаво — 31%

Зручно — 25%

Актуально — 23%

Корисно — 21%

Втрата робочих місць/ знецінення фаху — 18%

Позитивне ставлення — 16%

Веде до деградації людини — 15%

Тим часом понад 40% респондентів висловили сумнів, що можуть розпізнати текст, написаний ChatGPT або іншою програмою на основі ШІ, і ще 38% вагалися з відповіддю. Водночас 20% українців стверджують, що можуть розпізнати текст, який написаний програмою на основі штучного інтелекту, а не людиною.

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Понад третина опитаних повністю довіряють або довіряють тексту, згенерованому штучним інтелектом (34%). У той час як 25% не згодні з цим твердженням і не довіряють тексту, якщо він написаний ChatGPT чи іншою програмою на основі штучного інтелекту, а не людиною.

Водночас учасники опитування скептично ставляться до ідеї називати мистецтвом те, що створює ШІ. Так, картини, створені ШІ, не вважають справжнім мистецтвом 38% опитаних, а з тим, що музика, згенерована ШІ, не має стосунку до мистецтва погоджуються 35% респондентів.

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