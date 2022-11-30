Pong — легендарний ігровий симулятор настільного тенісу — відзначив 50-річчя

Півстоліття тому, 29 листопада 1972 року, в пабі Andy Capp’s Tavern у каліфорнійському Саннівейлі відбулася прем’єра класичної гри Atari під назвою Pong на монетному автоматі. Саме Pong, мабуть, сформував жанр відеоігор та зробив успішною індустрію, яка в цей час є однією з найприбутковіших у світі.

Як “працює” Pong

Багато хто, ймовірно, вже грав у Pong, принаймні в одну з його варіацій, а якщо ні, то, можливо, бачив гру у фільмах 70-х та 80-х років.

Гра, по суті, є цифровою версією звичайного настільного тенісу. Користувачі намагаються відбити м’яч за допомогою ракетки, яка відображається на екрані як біла лінія та керується за допомогою спеціальної ручки.

Патентні суперечки

Фактично електронний пінг-понг вже існував раніше, але в іншій формі – для так званої “Brown Box” від Magnavox Odyssey – першої ігрової консолі у світі.

Коли виробник представив пристрій у 1972 році, підприємець Нолан Бушнелл був у захваті від гри. Незабаром після цього Бушнелл заснував компанію Atari, а 24-річний дизайнер-початківець Аллан Алкорн розробив цю гру в якості простої тренувальної вправи.

Керівництво Atari поставило перед Алланом завдання додати в теніс якнайбільше звукових ефектів, оскільки від графіки великих одкровень очікувати було складно. Алкорн постарався вичавити з плати-генератора звуку безліч різноманітних “біпів”, а звук удару м’ячика об ракетку породив назву самої гри – Pong. До речі, саме завдяки такій звукоімітації словосполучення “пінг-понг” стало синонімом настільного тенісу ще на початку XX століття.

Досить очевидна крадіжка патенту незабаром обійшлась Atari у 700 000 доларів. Проте компанія пережила це непогано, тому що автомат для відеоігор перетворився на справжній хіт.

Продажі Pong

Atari з часом почала розширюватися і сороковим співробітником компанії став 19-річний Стів Джобс, найнятий Алланом Алкорном як технік в лютому 1974 року. Вже пізніше Бушнелл розповів, що практичну роботу за Джобса виконував його друг Стів Возняк, якому Стів-перший віддавав половину зарплати.

Atari спочатку продала більш ніж 8000 аркадних ігрових автоматів для Pong. А через кілька років з’явилася домашня версія гри і стала такою ж успішною — продано близько 150 000 одиниць консолей. Це, звичайно, скромні показники продажів за стандартами 2022 року, але успіх Pong та Home Pong дав Atari ресурси та досвід, необхідні для створення Atari 2600.

Консоль другого покоління розійшлася тиражем понад 30 мільйонів одиниць до кінця 2004 року.

Послідовники

Не тільки Atari, але і її конкуренти розробили різні відгалуження з оригінальної гри в цифровий пінг-понг. Якщо придивитися, Pong можна розпізнати у багатьох казуальних іграх.

Багато експертів згодні з тим, що Pong у певному сенсі є прабатьком індустрії відеоігор і, схоже, він знову відроджується. У 2021 році з’явилася портативна консоль Atari Mini Pong Jr., де можна пограти в оновлену версію улюбленого цифрового пінг-понгу.

Джерело: Engadget, Techbook