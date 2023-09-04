Новини Софт 04.09.2023 о 09:02

Попрощайтеся з WordPad. Microsoft видаляє застарілий текстовий редактор з Windows – після 30 років роботи

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Катерина Даньшина

Авторка новин

WordPad вперше з’явився у Windows 95, замінивши Microsoft Write – однак зникне у наступному випуску операційної системи.

Microsoft більше не оновлює WordPad і планує видалити програму із майбутніх випусків Windows – натомість користувачам рекомендуватимуть текстовий процесор Word з більшою кількістю можливостей.

«WordPad більше не оновлюється та буде видаленим в наступному випуску Windows. Ми рекомендуємо Word для форматованих текстових документів, таких як .doc і .rtf, і Блокнот для простих текстових документів, таких як .txt».  — йдеться в повідомленні служби підтримки, опублікованому Microsoft у п’ятницю.

За день до цього Microsoft анонсувала оновлення для Блокнота – зокрема функції автозбереження та автоматичного відновлення вкладок.

Попрощайтеся з WordPad. Microsoft видаляє застарілий текстовий редактор з Windows – після 30 років роботи

Щодо WordPad – то у нього Microsoft додала стрічковий інтерфейс Windows 7, але після невеликого редизайну Windows 8 він не мав жодних суттєвих доповнень. З 2020 року він постачався як додаткова функція – тобто його можна було видалити за бажанням.

Текстового редактора не буде у майбутньому випуску Windows, який, швидше за все, буде версією Windows 12 і вийде у 2024 році з великою кількістю функцій на основі штучного інтелекту. Раніше Microsoft припинила роботу голосового помічника Cortana, яку має замінити ШІ-асистент Copilot.

Варто згадати, що користувачі не завжди дозволяють Microsoft так просто видалити відомі програми – наприклад у 2017 році після новин про припинення підтримки графічного редактора Paint компанії довелось навпаки модернізувати програму і додати її в Windows Store.

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