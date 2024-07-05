«Фокстрот», «Епіцентр», Rozetka та Comfy звітують про рекордні продажі енергообладнання — павербанків, генераторів, зарядних станцій та сонячних панелей.
Український Forbes дізнався, які моделі мають найбільший попит і за якою мінімальною ціною їх пропонують (згідно з даними сайту Hotline) — коротко переповідаємо основне.
Павербанки
- Продажі павербанків в Україні цього року зросли в середньому втричі у порівнянні з 2023-м
- Найпопулярніші бренди: Xiaomi, Xipin, Make, Gelius, Baseus, Xo і Colorway
- Ціни на павербанки Xiaomi стартують від ₴549
Зарядні станції
- Загалом, якщо порівнювати з минулим роком, продажі зарядних станцій зросли у 5-10 разів. Мережа «Фокстрот», до прикладу, лише протягом червня продала на 120% більше зарядних станцій
- Найпопулярніші бренди: EcoFlow, Bluetti та Anker
- Ціни на EcoFlow в Україні стартують від ₴9 900
Генератори
- Продажі генераторів в Україні в середньому зросли в 4 рази.
- Найпопулярніші бренди: Forte, Werk та RZTK
- Ціни на генератори 5 кВт стартують від ₴12 950
Сонячні панелі
- За даними мережі «Фокстрот», попри те, що сонячні панелі відносно нова категорія для багатьох великих ритейлерів і річної статистики немає, однак зростання попиту вже спостерігається (і їх, до речі, часто купують не лише для приватних будинків, але й для квартир, де встановлюють їх на балкони разом з генераторами).
- Найпопулярніший бренд: EcoFlow
- Ціна однієї панелі EcoFlow потужністю 100 Вт стартує від ₴7 999.
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