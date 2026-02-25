Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?

Спіноф "Дивних див"

Постери спінофу “Дивних див” показали знайомих героїв серії та вперше розкрили нового персонажа — Ніккі Бакстер, яку озвучує Одеса А’зіон.





Дівчина приєднається до команди Одинадцятої, Вілла, Майка, Лукаса, Дастіна і Макс. На постерах сім персонажів виконані в неоновому психоделічному стилі. Шоуранер Ерік Роблес назвав нову героїню Ніккі “очампи глядачів”.

“Вона приходить у цей світ абсолютно новою. У неї є власні проблеми, з якими вона вже боролася, і саме ці діти певним чином входять у її світ”, — пояснив Ерік Роблес.

Акторка порівняла свою персонажку із класом Варвара в команді D&D. Якщо вірити Одесі А’зіон, вона стане силовим елементом, якого раніше бракувало.

“У них було все, а вона була відсутнім елементом пазла. Вам потрібна невелика сила в цій команді”, — каже вона.

За сюжетом, події спінофу розгортаються взимку 1985 року в Гокінсі, коли з-під льоду з’являється нова загадкова істота. Формально історія відбувається між другим і третім сезонами оригінального серіалу, коли життя героїв ніби повернулося до норми. Щоправда, до одного сніжного дня.





До команди озвучування долучилися нові актори Бруклін Дейві Норстедт (Одинадцять), Джолі Хоанг-Раппапорт (Макс), Лука Діас (Майк), Еліша “EJ” Вільямс (Лукас), Бракстон Квінні (Дастін), Бен Плессала (Вілл), Бретт Ґіпсон (Хоппер) і Джеремі Джордан (Стів). До касту приєдналися Джанін Гарофало та Лу Даймонд Філліпс у поки що неназваних ролях.

Спіноф “Дивних див” стане першим великим проєктом франшизи після фіналу п’ятого сезону. Прем’єра запланована на 23 квітня.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Games Radar, CBR