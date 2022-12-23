Автопілот Tesla звинувачують у масштабному ДТП за участі 8 автомобілів у Каліфорнії: 9 людей травмовані, серед них — дитина

Водій Tesla звинувачує програмне забезпечення Full Self-Driving у тому, що воно спричинило аварію за участі восьми автомобілів у тунелі на острові Єрба-Буена в Каліфорнії 7 грудня.

Каліфорнійський дорожній патруль (CHP) переглянув відео з тунелів і виявив, що Tesla перейшла на іншу смугу, різко знизивши швидкість з 88 км/год до 32 км/год, внаслідок чого транспортні засоби, що їхали позаду неї, врізалися один в одного. Водій каже, що програмне забезпечення Full Self-Driving нібито вийшло з ладу та спричинило раптове уповільнення.

В результаті інциденту дев’ять осіб отримали легкі травми, зокрема й одна дитина, яку госпіталізували.

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У звіті CHP заявлено, що вони не можуть підтвердити, що саме FSD працювало під час ДТП.

Інцидент нині розслідує Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA), разом з іншими смертельними аваріями у Каліфорнії та Флориді та ще однією в Юті, в якій загинув мотоцикліст.

Усі перелічені ДТП пов’язують з розширеною системою допомоги водієві (ADAS), автопілотом Tesla або програмним пакетом автовиробника за $15 000 для повністю автономного водіння (FSD). Перша зареєстрована аварія, яка, ймовірно виникла через FSD, сталася минулого року за участю автомобіля моделі Y.

Раніше цього року NHTSA надав звіт про аварії за участю транспортних засобів з ADAS, де Tesla очолила список. Компанія заявила, що відповідальність за безпечну експлуатацію транспортного засобу, що працює на автопілоті або повністю самостійному керуванні, лягає на водія, але критики кажуть, що Tesla сама перебільшує можливості його функцій.

У вересні власники автомобілів Tesla подали колективний позов проти автовиробника через “введення громадськості в оману щодо технології автопілота і функції повністю самостійного водіння (FSD)”. Пізніше компанія подала клопотання про відхилення позову, оскільки вважає, що “нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством”. У грудні суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через “оманливу рекламу” повноцінного автопілота.

Нещодавно ютубер Маркес Браунлі протестував Tesla FSD та оцінив її можливості. Під час поїздки в Нью-Джерсі, рухаючись швидкісними автомагістралями та дорогами в межах міста, Маркес намагався не втручатися у керування та все ж у кількох епізодах система не впоралася.

Джерело: The Verge