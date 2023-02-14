Поява ігор у Xbox Game Pass шкодить їхнім продажам – з матеріалів розслідування угоди Microsoft та Activision Blizzard британським регулятором

У міру того, як розгортається ситуація навколо угоди Microsoft та Activision Blizzard, виявляється багато подробиць роботи залучених до справи корпорацій. З матеріалів попереднього звіту Управління конкуренції та ринків Великобританії (CMA) щодо угоди стало відомо, що додавання гри у Xbox Game Pass негативно позначається на її продажах протягом року, що суперечить заявам керівника ігрового підрозділу Microsoft Філа Спенсера.

Запущена у 2017 році передплата Xbox Game Pass стала одним з найуспішніших проєктів компанії та допомогла залучити мільйони нових клієнтів. За відносно невелику щомісячну платню передплатники отримують доступ до величезного каталогу ігор для Xbox та ПК, а також знижки, можливість стримувати ігри та інші переваги. Питання, чи не знизить подібна щедрість продажів кожної окремої гри, закономірно виникало ще кілька років тому. Судячи з внутрішньої інформації відділу Xbox, це насправді так.

У звіті CMA є інформація від Xbox про те, як Game Pass шкодить продажам ігор. Ось що в ньому сказано:

«Microsoft також заявила, що її внутрішній аналіз показує зниження продажів базових ігор через дванадцять місяців після їх додавання в Game Pass».

У звіті наголошується, що дані Microsoft мають «деякі обмеження», особливо щодо періоду часу, який Microsoft, мабуть, використовувала для внутрішнього відстеження. Однак у внутрішніх документах самої Xbox зазначається, що додавання ігор до сервісу призведе до «канібалізації [цифрових] продажів».

Ці твердження суперечать словам Філа Спенсера від 2018 року, приблизно за рік після запуску сервісу. Тоді Спенсер сказав, що продажі зросли після влучення ігор у Game Pass:

«Коли ви додаєте таку гру, як Forza Horizon 4, у Game Pass, у вас відразу з’являється більше гравців, що насправді призводить до збільшення продажів гри, — говорив Спенсер. — Деякі люди сумніваються в цьому, але коли вийшла State of Decay 2, ви побачили, якщо ви подивитесь у США на NPD, що ця гра дуже добре продавалася того місяця, коли її випустили в GamePass».

Також у 2018 році, під час E3, Спенсер особливо зазначив, що дві гри, Sea of ​​Thieves та State of Decay 2, продаються краще, ніж прогнозувала компанія, хоча обидві ігри були доступні у Game Pass.

Звичайно, обом цим відповідям вже понад п’ять років. Цілком можливо, що з великою кількістю даних про продажі у Xbox інформація могла бути скоригованою. Однак у 2020 році все ще зустрічалися свідчення того, що продаж деяких ігор виріс завдяки Game Pass.

Цікаво, що у звіті CMA також наголошується, що, за даними Microsoft, історично Activision не надто прагнула включати власні ігри у Game Pass або сервіс підписки будь-якої платформи. У компанії вважали, що це може відчутно знизити продажі ігор, особливо коли йдеться про великі релізи. Але швидше за все, якщо угоду буде завершено, це не матиме значення – ігри Activision, великі та маленькі, найімовірніше потраплять у Game Pass.

Microsoft прокоментувала ситуацію ресурсу Kotaku, прямо не заперечуючи та не підтверджуючи тезу про «канібалізації» продажів:

«Xbox Game Pass пропонує геймерам і творцям ігор більше вибору та можливостей у тому, як вони знаходять, випробовують та випускають ігри. Для геймерів це означає надання їм ще однієї можливості відкривати для себе ігри та грати з друзями за чудовою ціною. Для розробників це створення ще одного варіанта монетизації своїх ігор. Ми зосереджені, щоб допомогти творцям ігор будь-якого розміру максимально збільшити загальну фінансову віддачу, яку вони отримують через Game Pass. Кожна гра унікальна, тому ми тісно співпрацюємо зі творцями, щоб створити індивідуальну програму, яка відображатиме те, що їм потрібно, забезпечити їм фінансову компенсацію за участь у сервісі та залишити простір для творчості та інновацій. В результаті кількість розробників, зацікавлених у роботі з Game Pass, продовжує зростати».

З повним звітом CMA від 8 лютого щодо розслідування придбання Microsoft Activision Blizzard можна ознайомитись за посиланням.