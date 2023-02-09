Купівля Microsoft Activision Blizzard зашкодить гравцям – попередній висновок британського регулятора. Остаточний вердикт оголосять після 26 квітня.

Британський регулятор ухвалив, що угода Microsoft щодо придбання видавця Activision Blizzard на суму $68,7 млрд призведе до підвищення цін для британських геймерів та зниження конкуренції.

Управління конкуренції та ринків (CMA) почало поглиблене розслідування у вересні, після низки побоювань щодо найбільшого поглинання історія технологічних компаній. Регулятор вважає, що угода послабить глобальне суперництво між консолями Xbox від Microsoft та PlayStation від Sony.

Розслідування включало відвідування об’єктів та слухання за участю керівників компаній Microsoft і Activision, аналіз понад 3 млн внутрішніх документів обох компаній, замовлення незалежного опитування британських геймерів та збір доказів від інших постачальників ігрових консолей, видавців та постачальників хмарних ігрових послуг.

Регулятор встановив, що Microsoft вважала комерційно вигідним зробити ігри Activision ексклюзивними для свого власного ігрового хмарного сервісу (або доступними в інших сервісах на значно гірших умовах). Microsoft вже має частку близько 60-70% глобальних хмарних ігрових сервісів, також вона має інші важливі переваги у хмарних іграх завдяки володінню Xbox, операційною системою для ПК (Windows) та глобальною інфраструктурою хмарних обчислень (Azure і Xbox Cloud Gaming).

CMA попередньо встановило, що покупка одного з найважливіших світових видавців ігор зміцнить цю сильну позицію і суттєво знизить конкуренцію, з якою Microsoft інакше зіткнеться на ринку хмарних ігор у Великій Британії. Це може змінити майбутнє ігор, потенційно завдаючи шкоди британським геймерам, особливо тим, хто не може чи не хоче купувати дорогу ігрову консоль [Xbox] чи ігровий ПК.

Встановлено, що невелика кількість ключових ігор, включаючи Call of Duty (CoD), флагманську гру Activision відіграють важливу роль у розвитку конкуренції між консолями. У попередніх висновках CMA зазначається, що стратегія купівлі ігрових студій та перетворення їх контенту на ексклюзиви для платформ Microsoft використовувалася компанією після кількох попередніх придбань ігрових студій.

«Наше завдання – зробити так, щоб британські геймери не потрапили під перехресний вогонь глобальних угод, які з часом можуть зашкодити конкуренції та призвести до вищих цін, меншого вибору чи меншої кількості інновацій, – сказав Мартін Коулман, голова незалежної групи експертів, котрі ведуть розслідування. — Ми попередньо виявили, що це може бути тут. Ми також сьогодні відправили компаніям пояснення того, як можуть бути вирішені наші проблеми, запитавши їхні думки та будь-які альтернативні пропозиції, які вони хотіли б подати».

Пропозиція Microsoft, зроблена Activision Blizzard, видавцеві World of Warcraft, Candy Crush та величезної кількості інших відомих ігор, затьмарює її попередню найбільшу угоду – покупку LinkedIn за $26 млрд 2016 року.

Придбання призвело б до того, що Microsoft стала б третьою за величиною ігровою компанією у світі за доходами після китайської Tencent та японської Sony, виробника ігрових консолей PlayStation. Також це найбільша угода в історії технологій, яка може затьмарити $67 млрд, заплачених Dell у 2015 році за покупку компанії EMC, яка займається зберіганням цифрових даних.

CMA прийме відповіді зацікавлених сторін щодо своїх попередніх висновків до 1 березня 2023 року. Остаточний вердикт регулятора очікується після 26 квітня 2023 року.

Джерела: GOV.UK, The Guardian