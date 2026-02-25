Sony повертає PlayStation TV: телевізійну консоль родом з 2013 року

Sony PlayStation TV

У мережі з’явилися чутки, що Sony може повернути бренд PlayStation TV. За неофіційною інформацією, компанія нібито розглядає відродження цього формату паралельно з новою портативною консоллю, яку зараз розробляє.





Що таке Sony PlayStation TV

Оригінальну консоль PlayStation TV компанія Sony випустила у 2013 році (в Азії — під назвою PlayStation Vita TV). Це була компактна ТВ-консоль, фактично найменша у лінійці PlayStation. Пристрій підключався до телевізора або монітора та дозволяв запускати ігри для PSP і окремі проєкти для PS Vita.

PlayStation Vita/PlayStation TV Could Return With The New PlayStation Handheld! pic.twitter.com/jXYREeLQpw — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) February 23, 2026





Консоль також підтримувала стримінг ігор через сервіс PS Now (який згодом закрили) і мала функцію PS4 Remote Play — тобто могла транслювати ігри з PlayStation 4 на екран телевізора через локальну мережу. Попри цікаву концепцію, пристрій проіснував недовго й через кілька років Sony припинила його виробництво.

Тепер користувач X під ніком Zuby_Tech повідомив, що Sony може повернути PlayStation TV разом із новою портативною консоллю. Жодних технічних деталей у витоку немає, тому індустрія замість конкретики будує припущення.

Оскільки оригінальна PlayStation TV фактично використовувала апаратну платформу PS Vita, логічно припустити, що нова версія (якщо вона справді з’явиться) матиме характеристики, близькі до майбутньої портативної PS6. Водночас наразі немає підтверджень, що Sony розробляє ще один окремий пристрій паралельно з PS6 і новою ручною версією.

Інший сценарій — повернення лише бренду, без нового обладнання. За попередніми повідомленнями, портативна PS6 може отримати ТВ-док-станцію за аналогією з Nintendo Switch та Nintendo Switch 2. У такому випадку Sony може використати назву PlayStation TV для режиму док-станції або пов’язаної функції, а не для окремої мікроконсолі.

Якщо Sony справді поверне PlayStation TV у форматі окремого пристрою, це може стати компактним способом запуску ігор на великому екрані без повноцінної стаціонарної консолі. Якщо ж ідеться лише про брендинг для ТВ-режиму портативної системи, то користувачі отримають гібридний сценарій використання — грати в дорозі та підключати пристрій до телевізора вдома.

Поки що це лише непідтверджений витік, тому інформацію варто сприймати обережно. Конкретики щодо характеристик, ціни чи дати релізу наразі немає.

