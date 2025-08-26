Новини Новини 26.08.2025 comment views icon

Sony спростила процес повернення коштів у PlayStation Store

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Depositphotos

Sony нарешті зробила повернення коштів у PlayStation Store значно простішим — тепер для цього не потрібно писати в підтримку чи чекати на відповідь оператора.

Запит можна оформити прямо в застосунку PlayStation або на сайті. Раніше гравці часто скаржилися на довгий і незручний процес. Їм доводилося переходити за кількома посиланнями на сайті, а потім спілкуватися з онлайн-спеціалістом. Тепер повернення коштів не займатиме так багато часу і оформлюється у кілька кліків.

З 25 серпня користувачам достатньо зайти у вкладку “Історія транзакцій” у своєму обліковому записі, обрати гру чи товар і натиснути “Запит на повернення коштів”. Діють ті самі правила: гроші повертають лише, якщо покупка зроблена протягом 14 днів і гра ще не завантажувалась чи не запускалась у стримінгу.

Технічно все виглядає так:

  • зайти у свій обліковий запис PlayStation
  • відкрити історію транзакцій
  • обрати товар
  • натиснути “Запит на повернення коштів”
Sony спростила процес повернення коштів у PlayStation Store
Скриншот з PlayStation про спрощену процедуру повернення коштів / Sony

Це оновлення — частина плану Sony з покращення PlayStation Store. У блозі компанія написала, що й надалі працюватиме над зручністю сервісу. Наприклад, серед ранніх змін можна виокремити зняття регіональних обмежень Steam для кількох хітів (Helldivers 2, Last of Us та інші), а також новий “екорежим” для PS5. Щоправда, самі ігри він уповільнює.

Водночас новинка не змінює головного — політики повернень PlayStation. На відміну від Steam чи GOG, тут як і раніше не можна повернути гроші назад за гру, яку вже завантажив. Користувачі давно просять переглянути це правило, але поки Sony йде тільки на спрощення самої процедури. Чи будуть зміни потім — невідомо.

Джерело: PlayStation

