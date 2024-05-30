Працівники Samsung зазнали важкого рентгенівського випромінення на роботі — розпочато розслідування

Південнокорейська влада порушила справу проти Samsung після того, як встановила, що двоє працівників одного з заводів технічного гіганта зазнали рентгенівського опромінення. У двох шпиталізованих пацієнтів помітні «ненормальні» симптоми на пальцях, йдеться у заяві Комісії з ядерної безпеки Південної Кореї (NSSC).

У заяві Samsung йдеться, що двоє співробітників заводу з виробництва напівпровідників у Гіхеуні зазнали випадкового впливу рентгенівських променів на руки.

«Зараз ці люди проходять контрольні обстеження в лікарні, і Samsung повністю підтримує їхнє лікування та відновлення. Компанія співпрацюватиме з усіма відповідними органами та забезпечуватиме запобігання рецидивам», — заявляє Samsung.

Завод Samsung у Гіхеуні знаходиться приблизно в 40 км на південь від столиці Південної Кореї Сеула. Влада заявила, що призупинила використання машини, яка стала причиною інциденту. Наразі точна причина опромінення невідома, оскільки Комісія з ядерної безпеки проводить розслідування. Комісія заявила, що вживатиме подальших заходів, якщо будуть підтверджені будь-які порушення законів безпеки.

Це не перший випадок опромінення працівників Samsung. Уряд Південної Кореї пов’язав рак, який забрав життя однієї з колишніх співробітниць компанії у 2012 році, з опроміненням та хімічним впливом під час її роботи на одному з заводів. Компанія вибачилася перед працівниками, які захворіли на рак на її заводах, і у 2015 році створила для них компенсаційний фонд для них та сімей померлих.

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Джерело: CNBC