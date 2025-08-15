Представлений дизайн Pebble Time 2: годинник E-ink коштуватиме $255

Смартгодинник Pebble Time 2 з E-ink дисплеєм

Pebble готується повернутися на ринок розумних годинників, і цього тижня засновник бренду Ерік Мігіковскі продемонстрував фінальний дизайн нової моделі Pebble Time 2.

Ще в березні він показав попередні ескізи та оголосив про відродження PebbleOS. Однак остаточна версія отримала більш вивірений і преміальний вигляд. Pebble Time 2 оснащений прямокутним 1,5-дюймовим екраном і набором апаратних кнопок: три розташовані праворуч, одна — ліворуч. Корпус виконаний з нержавіючої сталі марки 316. Він доступний у чорному та сріблястому виконанні, а також у чотирьох кольорових варіантах.

Ключова особливість Pebble Time 2 — кольоровий e-ink сенсорний дисплей замість OLED, як у Apple Watch. Такий екран здатен відображати 64 кольори і споживає значно менше енергії, ніж традиційніші IPS чи AMOLED панелі. Тому автономність такого годинника очікується на рівні до 30 днів — це в рази більше, ніж у більшості сучасних смартгодинників. Модель також отримала багатокольорове LED-підсвічування, компас, два мікрофони, вбудований динамік і водозахист. Пристрій містить вбудований датчик серцевого ритму, підтримує функції крокоміру та відстеження сну.

Смартгодинник Pebble Time 2 з E-ink дисплеєм надійде у продаж у грудні за ціною $225.

Історія Pebble непроста: у 2016 році компанія збанкрутувала й була продана Fitbit, після чого випуск запланованих Pebble Time 2 та Core 2 скасували. Сьогодні Мігіковскі прагне реалізувати ті проєкти, які тоді не побачили світ. Водночас він визнає проблему для користувачів iPhone — через обмеження Apple сторонні годинники не можуть повністю повторити функціональність Apple Watch. Android у цьому плані відкритіший, тож власники смартфонів на цій платформі отримають ширші можливості. Мігіковскі навіть закликав потенційних користувачів Pebble на iOS “гучно висловлюватися” або ж розглянути перехід на Android, якщо для них важлива максимальна інтеграція. Торік у Мігіговські виникла смілива ідея: повернути світ до простіших і дешевих розумних годинників, використовуючи як основу PebbleOS. Google пішла назустріч і відкрила вихідний код операційної системи.

Джерело: macrumors