Представлений Honor X9d: Si-C акумулятор на 8300 мАг та захист IP69K за ціною від $350

Вадим Карпусь

Представлений Honor X9d: Si-C акумулятор на 8300 мАг та захист IP69K за ціною від $350

Бренд Honor після випуску складаного Honor Magic V5 офіційно представив свій новий смартфон Honor X9d 5G. Компанія зробила головний акцент на його гігантській батареї, яка виділяє модель серед конкурентів, хоча решта апаратної частини належить радше до середнього класу.

Характеристики Honor X9d

Новинка отримала 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2640×1200 пікселів. Екран підтримує пікову яскравість до 6000 ніт у певних умовах, частоту оновлення 120 Гц, має технології захисту зору та динамічного затемнення. Для підвищеної міцності використано алюмосилікатне скло.

Дисплей Honor X9d

Із захистом у Honor X9d все дуже добре. Пристрій витримує падіння з висоти до 2,5 метра, а захист від пилу та води відповідає вимогам сертифікацій за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Захист Honor X9d

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 6 Gen 4 у парі з GPU Adreno 810. Конфігурації включають 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища. Головна особливість — батарея місткістю 8300 мА·год, виконана за кремній-карбоновою технологією (Si-C). Вона підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт, а також функцію зворотної дротової зарядки для інших пристроїв.

Батарея Honor X9d

Камера на задній панелі має 108-мегапіксельний сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Також є 5-мегапіксельний надширококутний модуль. Камера підтримує запис відео в роздільній здатності 4K та 10-кратнтй цифровий зум. Спереду розміщена 16-мегапіксельная камера для селфі.

Кольори Honor X9d

Серед інших характеристик згадуються Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, стереодинаміки, USB-C. Попри батарею великої місткості смартфон має вагу 193 г і товщину корпусу 7,76 мм. Кольорові варіанти: Reddish Brown, Forest Green, Sunrise Gold та Midnight Black. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою MagicOS 9.0.

Новий смартфон Honor X9d 5G вже доступний для попереднього замовлення у Малайзії. Версія з конфігурацією пам’яті 12+256 ГБ коштує близько $356, а за топову модифікацію зі сховищем місткістю 512 ГБ доведеться заплатити $403.

Вийшов суперфлагман Honor GT Pro — Galaxy S25 Ultra «на стероїдах» за вдвічі меншу ціну

Джерело: gsmarena, gizmochina

