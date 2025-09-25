Представлений Honor X9d: Si-C акумулятор на 8300 мАг та захист IP69K за ціною від $350

Бренд Honor після випуску складаного Honor Magic V5 офіційно представив свій новий смартфон Honor X9d 5G. Компанія зробила головний акцент на його гігантській батареї, яка виділяє модель серед конкурентів, хоча решта апаратної частини належить радше до середнього класу.

Характеристики Honor X9d

Новинка отримала 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2640×1200 пікселів. Екран підтримує пікову яскравість до 6000 ніт у певних умовах, частоту оновлення 120 Гц, має технології захисту зору та динамічного затемнення. Для підвищеної міцності використано алюмосилікатне скло.

Із захистом у Honor X9d все дуже добре. Пристрій витримує падіння з висоти до 2,5 метра, а захист від пилу та води відповідає вимогам сертифікацій за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 6 Gen 4 у парі з GPU Adreno 810. Конфігурації включають 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища. Головна особливість — батарея місткістю 8300 мА·год, виконана за кремній-карбоновою технологією (Si-C). Вона підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт, а також функцію зворотної дротової зарядки для інших пристроїв.

Камера на задній панелі має 108-мегапіксельний сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Також є 5-мегапіксельний надширококутний модуль. Камера підтримує запис відео в роздільній здатності 4K та 10-кратнтй цифровий зум. Спереду розміщена 16-мегапіксельная камера для селфі.

Серед інших характеристик згадуються Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, стереодинаміки, USB-C. Попри батарею великої місткості смартфон має вагу 193 г і товщину корпусу 7,76 мм. Кольорові варіанти: Reddish Brown, Forest Green, Sunrise Gold та Midnight Black. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою MagicOS 9.0.

Новий смартфон Honor X9d 5G вже доступний для попереднього замовлення у Малайзії. Версія з конфігурацією пам’яті 12+256 ГБ коштує близько $356, а за топову модифікацію зі сховищем місткістю 512 ГБ доведеться заплатити $403.

Джерело: gsmarena, gizmochina