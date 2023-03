Президент Сальвадора хоче скасувати усі податки на технологічні інновації – законопроект внесуть до парламенту наступного тижня

Наїб Букеле, президент Сальвадора, наступного тижня планує направити до Конгресу законопроєкт, який повністю скасовує всі податки на технологічні інновації. Список «інновацій» включає, серед іншого, розробку штучного інтелекту, програмування та створення обладнання.

Next week, I’ll be sending a bill to congress to eliminate all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, such as software programming, coding, apps and AI development; as well as computing and communications hardware manufacturing.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 24, 2023