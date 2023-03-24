Новини Бізнес 24.03.2023 о 19:03

Президент Сальвадора хоче скасувати усі податки на технологічні інновації – законопроект внесуть до парламенту наступного тижня

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Президент Сальвадора хоче скасувати усі податки на технологічні інновації – законопроект внесуть до парламенту наступного тижня

Наїб Букеле, президент Сальвадора, наступного тижня планує направити до Конгресу законопроєкт, який повністю скасовує всі податки на технологічні інновації. Список «інновацій» включає, серед іншого, розробку штучного інтелекту, програмування та створення обладнання.

«Наступного тижня я направлю до Конгресу законопроєкт про скасування усіх податків (на доходи, майно, приріст капіталу та імпортні тарифи) на технологічні інновації, такі як програмування, кодування, додатки та розробка ШІ, а також виробництво комп’ютерного та комунікаційного обладнання».

Президент Сальвадора відомий цікавістю до технологій. Нещодавно країна провела не зовсім вдалий експеримент з використанням біткоїна як платіжного засобу: витрати на його впровадження склали $375 млн, а населення користується криптовалютою набагато менше, ніж очікувалося. Проте Букеле продовжує власний курс – минулого тижня Сальвадор запустив програму навчання розробників Bitcoin/Lightning, влітку очікується випуск біткоїн-облігацій. Фіатною валютою Сальвадору є долар США.

Розробники вже з ентузіазмом обговорюють це рішення, говорячи про переїзд до Сальвадору та відкриття там відділень своїх компаній. Але, як і з попередньою ініціативою, головне не «перегнути» – повне скасування податків призведе швидше до збитків. Зниження чи податкові канікули могли б дати кращий результат. Ініціатива, можливо, відкоригована, може мати перспективу на тлі глобального курсу на перенесення технологічних виробництв з Китаю.

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Джерело: Watcher.Guru


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