Foxconn та інші тайваньські компанії збільшують виробництво у Мексиці

Foxconn, найбільший у світі контрактний виробник електроніки, нещодавно відкрив штаб-квартиру в Мексиці, щоб сконцентрувати там управління своїми дочірніми компаніями та бізнес-групами, а також максимально використати свої ресурси для кращого обслуговування клієнтів на ринках Північної Америки.

Дії ключового збирача iPhone є відповіддю на зміни у політиці США та очікування клієнтів, які також поступово переміщують частини ланцюжка постачання зі Сходу на Захід. Клієнтами Foxconn також є Google та Amazon.

В останні роки компанія віддає пріоритет електромобілям як майбутньому драйверу зростання, на тлі уповільнення ринку смартфонів. Американські стартапи з виробництва електромобілів Lordstown, Fisker та INDI EV входять до числа клієнтів Foxconn в автомобільній сфері.

«Foxconn знайшла там нових клієнтів у сфері електромобілів. Мексика є одним із ключових місць для стратегічних інвестицій компанії цього року», – сказав Nikkei Asia неназваний інсайдер. «У Foxconn буде три варіанти місцевого виробництва для клієнтів електромобілів у Північній Америці: Огайо, Вісконсин та Мексика».

Співвітчизники тайванського виробничого гіганта, у тому числі збирач iPhone Pegatron, виробник MacBook Quanta Computer, постачальник iPad Compal Electronics та Inventec, виробник ноутбуків для HP та Dell, також планують розширити свою присутність у Мексиці цього року. Ці компанії є ключовими гравцями у виробництві серверів та центрів обробки даних. Вони також, як і Foxconn, в останні роки виділяють більше ресурсів для задоволення попиту з боку індустрії електромобілів, що швидко розвивається.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Кроки тайванських компаній з розподілу ресурсів у Мексиці знаменують собою нову тенденцію диверсифікації ланцюжків постачання. Постачальники вперше почали переміщувати потужності для виробництва таких продуктів, як сервери, маршрутизатори та ігрові приставки, з Китаю на Тайвань та до Південно-Східної Азії на початку американсько-китайської технологічної війни у ​​2018 році, щоб пом’якшити вплив санкцій Вашингтона. Тепер є ознаки того, що зміщення ланцюжка постачання поширюється зі Сходу на Захід.

За словами віцепрезидент Джейсона Ченга, Pegatron, яка також обслуговує Tesla і General Motors, вклала цього року $300-350 млн у Мексику та Південно-Східну Азію через зростаючі запити клієнтів на диверсифікацію та наближення до кінцевого ринку. Президент Compal Мартін Вонг заявив, що його компанія розширить потужності заводу з виробництва автомобільної електроніки у Мексиці. Тим часом Quanta наймає в Мексиці більше інженерів, які мають досвід роботи з обчислювальними системами автомобільної електроніки.

«Ми будуємо новий виробничий комплекс в Мексиці для збирання серверів і ноутбуків», – стверджує високопоставлене джерело, яке має відношення до постачання для HP і Dell. «За останні кілька років ми розширили наші потужності на Тайвані та Малайзії, але клієнти сказали, що цього недостатньо. Тепер вони хочуть бути ще ближчими до ринку Північної Америки».

Прискорення інвестицій постачальників технологій у Мексику відбувається на тлі політичних спонукань до таких кроків. Ухвалений урядом США Закон про зниження інфляції (IRA), який набув чинності у серпні минулого року, спрямований на стимулювання місцевого виробництва. Серед іншого, у ньому викладаються вимоги до місцевого виробництва, наприклад, збирання електромобілів у Північній Америці, щоб претендувати на податкові пільги.

Міністерство торгівлі США у своєму огляді ланцюжків постачання минулого року зазначає, що виробництво серверів, центрів обробки даних та мережевого обладнання, як і раніше, зосереджено в Азії, назвавши це ризиком для безпеки та постачання.

Чіу Ши-фан, аналітик постачання з Тайванського інституту економічних досліджень, сказав, що Мексика є відносно звичним інвестиційним середовищем для постачальників технологій, враховуючи, що багато з них десятиліттями мають у країні виробничі потужності для побутової техніки та комп’ютерів.

«[Раніше також] були ознаки того, що постачальники технологій вкладають ресурси до Мексики, але в останні місяці ця тенденція стає все очевиднішою, особливо після прийняття IRA до США. Політика США справді є рушійною силою цих змін, які будуть визначатися попитом місцевого виробництва на електромобілі, а також на сервери».

Джерело: Nikkei Asia