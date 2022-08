Прихованість – основа виживання: розробники The Last of Us Part I показали новий геймплейний трейлер напередодні виходу гри

До виходу рімейку The Last of Us Part I залишилося буквально кілька днів, і за релізним трейлером розробники з Naughty Dog представили геймплейний трейлер гри. Він протягом 7 хвилин демонструє зміни у графіці, доступні на PlayStation 5.

Крім графіки, новий трейлер дозволяє ближче познайомитися з ігровою механікою, в якій беруть участь Джоел, Еллі й навіть Білл. У грі є різні елементи прихованості. При цьому дуже легко потрапити до рою, коли зомбі стривожені. Швидкий та безшумний рух, ймовірно, буде ключем до того, щоб пройти через більшість несподіваних зустрічей. Враховуючи, що ресурси дещо обмежені, управління ними також буде ключем до виживання.

Джоелу доступні навички ближнього бою на випадок, якщо нежить підійде надто близько до нього та Еллі. При цьому можна приголомшити або навіть вбити супротивника. Хоча продемонстрований ігровий процес все ж таки здебільшого демонструє приховане проходження. Рімейк отримав більш сучасну систему управління неігровими персонажами з The Last of Us Part 2. Це дозволяє їм краще працювати спільно і вигадувати складнішу тактику, ніж просто «бігти прямо на людину з дробовиком». Це має зробити битви більш напруженими.

Реліз The Last of Us Part I запланований на 2 вересня 2022 року для PlayStation 5, а версія для ПК з’явиться пізніше.

Джерело: wccftech