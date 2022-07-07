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“ПриватБанк” пояснив, чому українцям не треба хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу

“ПриватБанк” пояснив, чому українцям не треба хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу

ПриватБанк надав пояснення, чому не треба хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу як протягом дії воєнного стану, так і в мирні часи.

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Допоможемо зібрати 60 тис. грн на медикаменти для батальйону «Свобода», який воює на сході

Більше 99% платежів та переказів клієнтів банку не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та відповідно не вимагають додаткового підтвердження від клієнта. В банку розроблена та впроваджена сучасна автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами – до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць – банк, маючи законодавчо передбачені зобов’язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації.

І тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів. Будь-які обмежувальні дії не є поширеною практикою Банку і застосовуються виключно в межах законодавства і за відсутності інших шляхів з’ясування питання.

Звернення до клієнтів працівники банку роблять, за можливості, особисто і через зручні для клієнта канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Важливо розуміти, що банк вживає максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми. За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу – отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися.

“ПриватБанк з повагою ставиться до свого положення лідеру банківського ринку і як компанія, що належить державі, вважає за можливо працювати виключно в рамках правового поля, нормативних документів регулятора. Банк впроваджує найкращі світової практики в багатьох аспектах роботи та спрямований на ти. покращення клієнтського досвіду”.


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