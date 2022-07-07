“ПриватБанк” пояснив, чому українцям не треба хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу

ПриватБанк надав пояснення, чому не треба хвилюватись щодо перевірок фінансового моніторингу як протягом дії воєнного стану, так і в мирні часи.

Більше 99% платежів та переказів клієнтів банку не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та відповідно не вимагають додаткового підтвердження від клієнта. В банку розроблена та впроваджена сучасна автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами – до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць – банк, маючи законодавчо передбачені зобов’язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації.

І тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів. Будь-які обмежувальні дії не є поширеною практикою Банку і застосовуються виключно в межах законодавства і за відсутності інших шляхів з’ясування питання.

Звернення до клієнтів працівники банку роблять, за можливості, особисто і через зручні для клієнта канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Важливо розуміти, що банк вживає максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми. За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу – отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися.