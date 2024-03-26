Проблеми Xbox у Європі: продавці та видавці втрачають інтерес до платформи, «більшість» ексклюзивів виходять на PS5

Схоже, над напрямком бізнесу Microsoft Xbox згущуються хмари. За даними GameIndustry, у Xbox Series X/S в Європі не все добре з підтримкою з боку ігрової індустрії. Про це свідчать розмови з «дуже відомим» видавцем та інді-спільнотою.

Перші ластівки занепокоєння з’явились минулого року, коли деякі європейські роздрібні торговці взагалі відмовилися від Xbox Series X/S. Але цього року все стало ще гірше, аж до такої міри, що видавці починають сумніватися, чи варто їм і надалі підтримувати Xbox.

На цьому питання, які можуть викликати занепокоєння, не закінчуються. За даними джерела, «більшість» ексклюзивів Xbox колись потрапить на PS5, а Game Pass приділяється менше уваги, популярність якого значною мірою незмінна. Хоча до таких повідомлень можна ставитися зі скепсисом, GameIndustry в минулому зарекомендував себе як надійне джерело новин ігрової індустрії.

Минулого місяця Microsoft спробувала заспокоїти занепокоєння за допомогою оновлення Xbox Business, у якому вони показали, що кілька старіших ігор меншого масштабу стали мультиплатформенними, але інші, як-от Starfield, наразі не працюють. Крім того, компанія пообіцяла продовжувати роботу над новим апаратним забезпеченням, яке має забезпечити «найбільший технічний стрибок за всю історію».

Хоча Microsoft може планувати випускати нову потужну консоль, без підтримки з боку розробників це не буде мати великого значення. Якщо видавці втратять інтерес до розміщенням своїх ігор на платформі, це призведе до відсутності цікавого контенту та зниження інтересу з боку споживачів. Саме так було з Sega, яка згодом була змушена відмовитися від апаратного забезпечення.

Джерело: wccftech

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